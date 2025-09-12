¡ÖÄÌÏ©1ËÜ¤Ê¤Î¤Ë¥á¥Á¥ãÄ¹¤¯Èô¤Ù¤ëÎ¹µÒµ¡¡×26Ç¯¤Ë¿·Ï©Àþ¢ª¤Ê¤ó¤ÈÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ¡ª ·¿ÇË¤êµ¡¤ÎµÒ¼¼¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À
¥«¥Ê¥À¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë¤â
¡¡¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤¬2026Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡Á¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¥ë¥«¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÎÎ¡ËÀþ¤ò¡¢¿··¿µ¡¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A321XLR¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£A321XLR¤ÏÄÌÏ©¤¬1ËÜ¤Î¡ÖÃ±ÄÌÏ©µ¡¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÈô¤Ù¤ë»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Äµ¡ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¡ÖÃ±ÄÌÏ©µ¡¤ÇÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö11»þ´ÖÈô¤Ù¤ëÃ±ÄÌÏ©µ¡¡×¶ÃØ³¤ÎµÒ¼¼»ÅÍÍ¤Ç¤¹
¡¡A321XLR¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Î¹µÒµ¡¡¢A320¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎºÇ¿·ÇÉÀ¸·¿¤Ç¤¹¡£Æ±µ¡¤ÏA320Æ¹ÂÎ±äÄ¹¥¿¥¤¥×¡ÖA321neo¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¿ÈÖËöÈø¤Î¡ÖXLR¡×¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é ¥í¥ó¥° ¥ì¥ó¥¸¡ÊÄ¶Ä¹µ÷Î¥¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó8700km¡¢11»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¸þ¤±¤ÎA321XLR¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ë¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ã±ÄÌÏ©µ¡¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹14ÀÊ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹168ÀÊ¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ç¡¢182Ì¾¤Î¾èµÒ¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÒ¼¼»ÅÍÍ¤â°ì¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡A321XLR¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¥ë¥«¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡Á¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿·Ï©Àþ¤Ë¤âÅêÆþ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
