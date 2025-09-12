Ž¢À¸¤¤Å¤é¤µŽ£¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡
Â¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡ÊÀÜ¿¨¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¿Í¤¬À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£ÌµÍý¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ä¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤à¤³¤È¤¬¼¡Âè¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤¤¤é¤¤¤é¤ä¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜ²»¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¡Ø¿´¤òÉÂ¤àÎÏ¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾åÃ«¼ÂÎé»á¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë
¼«Ê¬¤é¤·¤¯Â¾¼Ô¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÂ¾¼Ô¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¼Ô¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶¦´¶¤ä¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Â¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÏÃ¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Î¾¼Ô¤Î¹Í¤¨¤¬ÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ²»¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ²»¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤Ò¤È¤ÄÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¼¿©¸å¡¢ºÊ¤¬¿©´ï¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿ºÊ¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¨¡¡£¤³¤ì¤Ï²ÈÄí¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾¯¤·¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ×¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬É½ÌÌÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¿¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¡Ö»ä¡¢¤Þ¤À²È»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»®Àö¤¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
É×¡Ö¤¢¡Á¡¢º£¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×
¤³¤ì¤À¤ÈºÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î!?¡×¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÎËÜ²»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡©
¤³¤³¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·ºÊ¤ÎËÜ²»¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¾¯¤·¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥¤¥é¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÊ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢É×¤ÎÈó¶¨ÎÏÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È»öÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤«¤âÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ²»¤È¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê´¶¾ð¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿¼¤¤´¶¾ð¤ä¡¢´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤È¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡¢¿®Ç°¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÊ¡Ö»ä¤Ð¤«¤ê»®Àö¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¾õ¶·¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£É×ÉØ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡¢Áê¼ê¤«¤é¤âËÜ²»¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Èó¶¨ÎÏÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤Ï¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼Â²È¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤¬Á´Éô²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ò·úÀßÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÁê¼ê¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ø¤ï¤ê¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÝÄê¤äµñÀä¡¢ÈãÈ½¡¢¹¶·â¤ËÁø¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ÆÂ¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Ë²á¾êÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÂ¾¼Ô¡¦¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤âËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÝÄê¡¢µñÀä¡¢ÈãÈ½¡¢¹¶·â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ²»¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ÂÁ´°Â¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤Ê¤êËÜ²»¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤ë
²ñÏÃ¤â¤Ê¤¤¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¡Ö²ñÏÃ¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å·µ¤¤ÎÏÃ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÏÃ¡¢Æ±Î½¤ä¾å»Ê¤Î±½ÏÃ¡¢¶ÈÌ³Åª¤ÊÏÃ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£ÂÐÏÃ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÏÃ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ñÏÃ¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¸¦½¤¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¯¤é½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ÂÐÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂÐÏÃ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¿È¤Ï¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆËÜ²»¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐºÇ¶á¸«¤¿±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¡¦¹Í¤¨¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÂÐÏÃ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£»º¶È°åÌÌÃÌ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±Î½¤¬Á´Á³¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¾å»Ê¤Ï»ä¤ÎÈ¯¸À¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾å»Ê¤ÏË»¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÌÂÏÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤½¤ì¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÄñ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë
Áê¼ê¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤«¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤¿¤êÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤«°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸½¼Â¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø¸½¼Â¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡ÊÀÜ¿¨¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ÎÆâ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å»Ê¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¾å»Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡Ê¡á»ë³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¼Â¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¡á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸½¼Â¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ë¡£
¡Öº£¤Î»ä¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤´°Õ¸«¤¢¤ì¤Ð»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤´¤á¤ó¡£¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤¿¤À¤ÎÌÑÁÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ò¤é¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÊ¹¤±¤Ð1Ê¬¤Ç¤¹¤à¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤âÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¹¤é¤âÊ¹¤¯¤Î¤ò±óÎ¸¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ä¾ÀÜÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¨¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£¹â°µÅª¡¦°Ò°µÅª¤ÊÁê¼ê¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¯¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾åÃ«¼ÂÎé ¡§ °å³ØÇî»Î¡Ë