°ËÆ£ÍÎµ±¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¡©¥à¥·¥¢¥é¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö11·î¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¾ì¡×

ºòµ¨¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡£
¡Øbavarianfootballworks¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤Î3Ì¾¤ò¡Ö1·î¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Èà¤é3Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢11·î¤«¤é¡ÖÀ©¸ÂÉÕ¤¡×¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¡¢¿·Ç¯¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¼¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥×¥ì¡¼¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤¿¾å¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÁÈ¤ß¹þ¤à¡£
¸½ºß¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤òÏ¢¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÈ¾Àï¤Ç¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÉé½ý¼Ô¤ÎÉüµ¢¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ËÆ£ÍÎµ±¤¬´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¤³¤È¡£11·î¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£