¡ÚÀ¤³¦»Ë¤ÎÈá·à¡Û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡ÖÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Îò»Ë¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤è¤¦¡×
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¸ò°×¡¢³°¸ò¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤ä¸òÎ®¤ò¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¸»ú¤äÇ¯É½¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤Îò»Ë¤ÎÇØ·Ê¤ä¹½Â¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢ËÇ°×¡¢½¡¶µ¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÎà¤Î±Ä¤ß¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¿Þ²ò¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ÇÀ¤³¦»Ë¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ë¹Ö»Õ¤Î°ËÆ£ÉÒ»á¡£¹õÈÄ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀµ³ÎÌµÈæ¤ÊÃÏ¿Þ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¼õ¸³À¸¤âÂ¿¤¤¡£¶á´©¡ØÃÏ¿Þ¤Ç³Ø¤Ö¡¡À¤³¦»Ë¡ÖºÆÆþÌç¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡ÃæÀ¤¸å´ü¤ÎÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÇÀÅÛ²òÊü¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÀÌ±¡Ê¥è¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤¬ÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÃÏ¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¹©¾ì¤Ï¹©¾ìÀ©¼ê¹©¶È¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¡³£²½¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¤âÊ¬¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êºî¶È¤ÇÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤è¤ê¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©¾ìÀ½ÉÊ¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Íø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÃ¤ËÍÓÌÓ¤òÍÑ¤¤¤¿ÌÓ¿¥Êª¶È¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤ÏÍø±×¤òºÆÅê»ñ¤·¤Æ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹©¾ìµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ»º¶È»ñËÜ¼çµÁ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï»º¶È»ñËÜ²È¤È¤Ê¤ê¡¢»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¤Î¡ÖÎ®¤ì¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡¡À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÌÓ¿¥Êª¤Ê¤É¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âç¹Ò³¤»þÂå¤Î¹ÒÏ©¤ò²ð¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»º¶È»ñËÜ²È¤Î¿ô¤¬´õ¾¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ë½½Ê¬¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹©¶È²½¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤òÍ¢½Ð¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ÏµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¡Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥®¥Ë¥¢ÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¾¦¿Í¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÅÛÎì¡Ê¹õ¿ÍÅÛÎì¡Ë¤Ç¤¹¡£±è´ß¤Î½ô¹ñ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¾¦¿Í¤«¤é²ÐË¤¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÆâÎ¦ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÛÎì¼í¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¹õ¿ÍÅÛÎì¤Ï¼ç¤Ë¿·ÂçÎ¦¤Î¶ä»³¤Ê¤É¤Î¹Û»³Ï«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÛÎìËÇ°×¤Ë¤è¤ê¹±¾ïÅª¤ËÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢»º¶È¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤è¤ê¡ÖÄã³«È¯²½¡×¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Ï¼¡Âè¤ËÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÉÙ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ï¤½¤Î¸»Àô¤òµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶áÂåÀ¤³¦¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤ò¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦·ÐºÑ»Ë³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤¥ó¡Ê1930¡Á2019¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶áÂåÀ¤³¦¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ¡×¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÂåÀ¤³¦¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢Âç¹Ò³¤»þÂå°ÊÍè¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖÃæ³Ë¡×¤È¡Ö¼þÊÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ê¤ë¹ñºÝÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ³Ë¡×¤Ïº£²ó¤ÎÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÉÙ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃÏ°è¡¢¡Ö¼þÊÕ¡×¤ÏÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÉÙ¤ò°ìÊýÅª¤Ë¡ÖÃæ³Ë¡×¤Ëºñ¼è¤µ¤ì·ÐºÑÅª¤Ë½¾Â°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²¼¿Þ¡Ê¿Þ56¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖÃæ³Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃÏ°è¤¬º£Æü¤Î¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤Î¡¢¡Ö¼þÊÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¡ÖÅÓ¾å¹ñ¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¸»Î®¤ò¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡ØÃÏ¿Þ¤Ç³Ø¤Ö¡¡À¤³¦»Ë¡ÖºÆÆþÌç¡×¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
