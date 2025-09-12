¡Ú¼Â¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡Û¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤«¤é½Ö»þ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎºÇ¶¯¤Î½¬´·¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ö¡È¹Í¤¨¤¹¤®¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦150ËüÉôÆÍÇË¡¦39¤«¹ñ´©¹Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØSTOP OVERTHINKING ¨¡¨¡ »×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ç¾¤¬ºã¤¨¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¤À¡£Amazon.com¤Ç¤â13,000Ä¶¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤¹¤ëÏÃÂê½ñ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡£ËÜ½ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤¬¶²¤í¤·¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¤ò¾Ò²ð¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡Ö»þ´Ö´ÉÍý½Ñ¡×¤òÆÃÊÌÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë5¤Ä¤Î½¬´·
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö5¤Ä¤Î½¬´·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤ä¡Ö»×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
2¡¡»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÊÂè2¤Î½¬´·¡Ë
3¡¡¿´¤ÈÂÎ¤ò½Ö»þ¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡ÊÂè3¤Î½¬´·¡Ë
4¡¡»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊÂè4¤Î½¬´·¡Ë
5¡¡¡ÖÂÖÅÙ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊÂè5¤Î½¬´·¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂè2¤Î½¬´·¡§»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
¤¹¤´¤¤ÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¤Ï¡©
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶È¤òÌä¤ï¤º¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Î°ì¤Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤ä¡ÖÇº¤ß¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤¿¤é²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÎÉ¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÄùÀÚ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µ°é¼Ô¤Î¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ÏÃø½ñ¡ØThe Power of SMART Goals: Using Goals to Improve Student Learning¡Ù¡ÊÌ¤Ë®Ìõ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã£À®²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¥«¥®¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶µ°éÀìÌç²È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¼¨¤¹Â¿¤¯¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥º¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ëºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¸ì¤ë¡£ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤É¡ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ëÅù¡Ë¡¢Êª»ö¤Ø¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤äÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤â½Å¤¯´¶¤¸¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º¤Æñ¤äºÃÀÞ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯ÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»¨Ç°¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤µ¤¨¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤ËÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã£À®¤·¤ä¤¹¤¤ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ºßÃÏ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSMART¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
S¡ÊSpecific¡Ë¡á¶ñÂÎÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¥¤¥º¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤è¤¦¡£Ã±¤Ë¡Ö¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤òºÙ¤«¤¯ÄêµÁ¤¹¤ë¡£
M¡ÊMeasurable¡Ë¡áÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡ÎÉ¤¤ÌÜÉ¸¤ÏÄêÎÌ²½¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤»¤º¡¢²ò¼á¼¡Âè¤Ç°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤ò·è¤á¤è¤¦¡£
A¡ÊAttainable¡Ë¡áÃ£À®²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡Æ±»þ¤ËÌÜÉ¸¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£Ä©Àï¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
R¡ÊRelevant¡Ë¡á´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
T¡ÊTime-bound¡Ë¡á´ü¸Â¤Ä¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¡¢´ü¸Â¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥À¥á¤ÊÌÜÉ¸¡×¤ò
¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥³¥Ä
¡¡¥À¥á¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿©À¸³è²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î²ÌÊª¤ÈÌîºÚ¤ò1Æü¤Ë5»®°Ê¾åÀÝ¤ë¡Ê1»®¤Ï80¥°¥é¥à¡Ë¡£º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ËèÆü¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÏS¡Ö¶ñÂÎÅª¡×¡Ê°ã¤¦¼ïÎà¤Î²ÌÊª¤ÈÌîºÚ¤ò1Æü¤Ë5»®°Ê¾åÀÝ¤ë¡Ë¤Ç¡¢M¡ÖÂ¬Äê²ÄÇ½¡×¡Ê1»®80¥°¥é¥à¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢A¡ÖÃ£À®²ÄÇ½¡×¡ÊÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¡¢R¡Ö´ØÏ¢À¡×¤¬¤¢¤ê¡Ê¿©À¸³è²þÁ±¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë±è¤¦¡Ë¡¢T¡Ö´ü¸Â¤Ä¤¡×¡ÊÃ»´üÅª¤Ë¤ÏËèÆü¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï·îËö¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢¥¿¥¹¥¯¼«ÂÎ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÆ°¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÌÜÉ¸¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤°¤Ë·×²è¤¬Êø¤ì¤ÆÍîÃÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖSMARTÌÜÉ¸¡×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤ÎÎ¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ê·×²è¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÂà¶þ¤ÇÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤¶¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¶ÛÄ¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ìä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¶ÛÄ¥¤Î²ò¾Ãºö¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢Ä©Àï¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤è¤¦¡ÊÀäÂÐ¤ËÃ£À®º¤Æñ¤Ê¤é¾¯¤·´Ë¤á¤Ë¡Ë¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ö½ÅÍ×¡×¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð½ù¡¹¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØSTOP OVERTHINKING ¡½¡½»×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ç¾¤¬ºã¤¨¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë