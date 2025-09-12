¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¤Î¤Ï¡ÖÊÆ¡¦Ïª¡¦²¤¡¦Ãæ¡×¤É¤Î¹ñ¡©Âç¹ñ¤É¤¦¤·¤ÎÍø³²´Ø·¸¤¬ÏÂÊ¿¤òÁË¤à
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÂÊ¿¤Ø¤ÎÆ»¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Ë¥í¥·¥¢¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤NATO¤È¡¢ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤ò¤Î¤¾¤à³Æ¹ñ¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÏÀÍý¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¡»³ üÏ¡Ø¥È¥é¥ó¥×Äë¹ñ¤Î¡Ö¥Í¥ª¡¦¥Ñ¥¯¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¡×-ÊÆÃæÇÆ¸¢ÀïÁè¤Î¹ÔÊý¤ÈÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï
Íø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡©
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÏNATO¤ÎÂåÍý¹ñ¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤ÈÀï¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÍýÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ¥Æ¬Â¿¤¯¤·¤ÆÁ¥»³¤Ë¾å¤ë¡×¤Îì¢¤¨ÄÌ¤ê¤Ë¡¢Åö»ö¹ñ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNATO¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÎÍø³²¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñ¤Î»×ÏÇ¤Ï¤³¤¦¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÎÏ¤º¤¯¤Ç¡É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÏÂÊ¿Ä´Ää¤òÃ£À®¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë²¸¤òÇä¤ê¡¢ÊÆ¥í´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¥í¡¦¥íÄ«¡¦ÃæÄ«¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÏÂÊ¿Ä´Ää¤ÎÀ®²Ì¤ò»ö¸å¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Î¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼«Î©¤µ¤»¡¢²¤¥í¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¤ÎÈàÊý¤«¤é²¤¥í¤òÊ¬³äÅý¼£¡Êdivide and rule¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ò¾å¼ê¤ËÁà½Ä¤·¡¢¶ËÎÏÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ÇÄ´Ää¤ò¤«¤Á¤È¤ë¤³¤È¡×¡Ö²¤ÊÆÊ¬ÃÇ¡×¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¼êÊü¤µ¤º¡×¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë