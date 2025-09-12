¡Ú´ÚÎ®¡ÛBoA¡õÅìÊý¿Àµ¯¤¬½é¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¤«¤¾¤¨¤Æ¡×¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡¡
ÅìÊý¿Àµ¯¤ÈBoA¡Ê¥Ü¥¢¡Ë¤¬¡¢ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡Ê10·î12Æü³«»Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¤«¤¾¤¨¤Æ¡×¤ò²Î¤¦¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÝÇ½´ë¶È¡¦SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï12Æü¡ÖSM¼Ò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢K¡ÝPOP¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È11Æü¡ÖBoA¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÌÜÎ©¤ÄÍºÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÌ¤ì¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é¤¯¤ëÀÚ¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎË×ÆþÅÙ¤òÇÜ²Ã¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
20Ç¯°Ê¾å¤âSM¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ½é¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¹µ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£BoA¤Ï¡Ö»ä¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤À¤±¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê´¶À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î2¿Í¤Ï¡ÖBoAÀèÇÚ¤È¤Î¶¨¶È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£