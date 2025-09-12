´é¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÌó1¥«·î¡¢¤è¤ê°ìÁØÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2NE1¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤ÎÂ¿ÌÌÅªÌ¥ÎÏ
2NE1¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬³èÆ°µÙ»ß¤«¤é¤ª¤è¤½1¥«·î¡¢¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢°µ´¬¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï9·î11Æü¸á¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²È¤ÎÁ°¤Ç¡¢º£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ÆÈ±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸å¤í¤ËÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê´éÎ©¤Á¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥á¥¤¥¯¤À¡£ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿°¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Ä¹¤¯°ú¤¤¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÆ·¤ò¶¯Ä´¡£ÂÀ¤á¤ÎÈý¤ä¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¥Á¡¼¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Æü¾ï¤Î°ìËç¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ÇÈþËÆ¤òÈäÏª¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤äÌÜ¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§Ì£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«1Æü¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ò¸«¤»¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½êD-NATION¤ÏÀè·î6Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ïº£¸å¤Î2NE1¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤«¤é½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¿¼¤¤¶¨µÄ¤ÎËö¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯3·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2016Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËD-Nation¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£