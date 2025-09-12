»û»³½¤»Ê¤¬¡Ö°¤Î²Ú¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤òÍ¢Æþ¤·¡¢ÆóÆóÏ»»ö·ï¤Ç°Å»¦¤µ¤ì¤¿¹â¶¶À§À¶¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ËÒ¾ì¤Î¡É¾ìÄ¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¡×¤È¤Ï
1940Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ15Ç¯¡Ë¡¢ÆÊÌÚ¤ÎÃÏ¤ËÆé³ÝËÒ¾ì¤ò³«¤¤¤¿²ºê¥¨¥¤¡£Èà½÷¤¬À¸¤¤¿·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£·î´©»ï¡ØÍ¥½Ù¡Ù¤Ç¡Ö°ìÂå¤Î½÷·æ ÆüËÜ½é¤Î½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¦²ºê¥¨¥¤Êª¸ì¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÅçÅÄÌÀ¹¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¤Î¿·»ö¼Â¤È¤Ï¡£
ÃæÊÔµ»ö¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡ÖÈ±¤ÎÌÓ°ìËÜº¹¡×¤Î2ÃåÇÏ¡Ö¥á¥¸¥í¥ª¡¼¡×¤òÀ¸»º¤·¤¿¡È½÷·æ¡É¤È¡Ö¥á¥¸¥í·³ÃÄ¡×¤È¤Î¡Ö¶¯¤¤å«¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë
Æé³ÝËÒ¾ì¤Î2ÂåÌÜËÒ¾ì¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1958(¾¼ÏÂ33)Ç¯¤Ë¥¨¥¤¤Î»°½÷¡¢Ë§¹¾¤È·ëº§¤·¤¿²ºê(µìÀ«±©ÅÄÌî)¶Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¶Ñ¤Ï1984(¾¼ÏÂ59)Ç¯¡¢54ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂ©»Ò¤Î²ºêÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤¬3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥¤¤Ï¤½¤Î5Ç¯¸å¡¢1989(Ê¿À®¸µ)Ç¯6·î12Æü¤Ë90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æé³ÝËÒ¾ì¤Ï2004(Ê¿À®16)Ç¯¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»º¤ò¤ä¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢°éÀ®»ö¶È¤âÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¸ÞÎØ¤ÎÇÏ½ÑÂåÉ½¸õÊä¤À¤Ã¤¿À¿°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÏ½Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¤ÎÇÏ½ÑÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëËÒ¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æé³ÝËÒ¾ì¤Ç¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç´äµÁÌÀÁª¼ê¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢Æé³ÝËÒ¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÂç¤ÎÇÏ½ÑÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï¥á¥¸¥íËÒ¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¡£À¿°ìÏº¤µ¤ó¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¡¢Á°½Ð¤Î´äºê¿Æ»¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÇËÜ¾ì¤ÈÊ¬¾ì¤È¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2ÂåÌÜËÒ¾ì¼ç¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï
2ÂåÌÜ¤Î¶Ñ¤òÆé³ÝËÒ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢ÆâÅÄÄ¾¹¬¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüÂç¤È¹çÊ»¤¹¤ëÁ°¤ÎÅìµþ½Ã°åÃÜ»ºÂç³ØÇÏ½ÑÉô¤Ç¶Ñ¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ·Ú¼ïÇÏÅÐÏ¿¶¨²ñ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢°ËÃ£¤Î¹â¶¶ÇÀ¾ì¤Î¾ìÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥íËÒ¾ì¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»í¿Í¡¢·àºî²È¡¢¶¥ÇÏ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»û»³½¤»Ê¤¬¾¸ÊÔ¡Ö°¤Î²Ú¥¸¥ë¥É¥ì¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¼ï²´ÇÏ¥¸¥ë¥É¥ì¤òÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤·¡¢¹â¶¶ÇÀ¾ì¤Ç·ÒÍÜ¤·¤¿¡£¹â¶¶ÇÀ¾ì¤Ï¡¢Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤Ç°Å»¦¤µ¤ì¤¿¹â¶¶À§À¶¤¬ÁÏÀß¤·¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥ë¡¼¥é¤ä¡¢Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À§À¶¤ÎÁ½Â¹¤Î¹â¶¶½¨¾»¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£½¨¾»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¹â¶¶ÇÀ¾ì¤Î¿ÍÇÏ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¶¤Ï¾ìÄ¹¤À¡×¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤Î²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤æ¤¨¤«¡£
¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤ÏÆé³ÝËÒ¾ì¤Ë¤â¤è¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿À¿°ìÏº¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¤¤Ï¡¢ÇÏ¤Î¸ý¤Ë¼ê¤Î»Ø¤òµÛ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤Ë¼«Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇÏ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÆé³ÝËÒ¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢JRA¤Î½Ã°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¡¼¥ì¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥àÂåÉ½¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¹â¶¶ÎÏ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¡¢JRA¤ÎÍý»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¹â¶¶¹§°ì¤È¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1965(¾¼ÏÂ40)Ç¯¤´¤í¤«¤éÆé³ÝËÒ¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¥¤¤Ï¤è¤¯¡ÖÇÏ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¶¶ÎÏ¤µ¤ó¤Î20Ç¯¤Û¤É¤¢¤È¤ËÆé³ÝËÒ¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿±ó»³½ß¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¤¤¬½êÍ¤¹¤ëÈË¿£ÌÆÇÏ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢Æü¹âÄ®¤ÎÅ·±©ã¹¼£ËÒ¾ì¤ÎÅ·±©ã¹¼£¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î»ÖÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£²¿¤È¡¢Å·±©¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ö¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ç¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¶¥ÇÏ³¦¤Î¡Ö»°Âç½÷·æ¡×¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤À¤±¼èºà¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö½ÉÂê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¶¥ÇÏ³¦¤Î¡ÖÆüËÜ»°Âç½÷·æ¡×¤À¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï¥¨¥¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÏËÌÌî¥ß¥ä¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥¨¥¤¤È¤â¥ß¥ä¤È¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿½÷·æ¤¬¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÈø·Á¡×¤³¤ÈÈø·ÁÆ£µÈ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Èø·Á±¹¼Ë¤ÎÈÖÆ¬³Ê¤À¤Ã¤¿Èø·Á·ÃÈþ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦¡£¡ÖÈø·Á¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢Èþ¿Í¤ÎÍÀ¤ì¹â¤¿Í¤À¡£ÀÄ¿¹ËÒ¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿È«»³°Ë¸ø»Ò¤À¤í¤¦¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÃ¯¤«¤Èµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÎX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÂç°æ¾¼»Ò(¥ä¥·¥ÞËÒ¾ì¾ìÄ¹¡£¥Ï¥¯¥Á¥«¥é¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¼Ô)¡×¡ÖÈÓÅÄÀ¯»Ò(ÀéÂåÅÄËÒ¾ìÂåÉ½¡¢ÈÓÅÄÀµ¹ä¤µ¤ó¤ÎÊì)¡×¡ÖµÈÅÄÏÂ»Ò(¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥àÁÏÀß¼Ô¡¢µÈÅÄÁ±ºÈ¤ÎºÊ)¡×¡Ö²ÃÆ£¤ß¤É¤ê(À¼Í¥¡¢½÷Í¥)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸õÊä¼Ô¡×¤ÎÌ¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ª¡¢3¿ÍÌÜ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
Æé³ÝËÒ¾ì¤Î´ð´´ÌÆÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤ò¥¨¥¤¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
À¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥¤¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ëµí¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢°Å·¸õ¤Ç¾è¤ëÍ½Äê¤ÎÁ¥¤¬ÄÀË×¤·¤ÆÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÀÄ¿¹¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢µ¢¤ê¤Ë´ä¼ê¤Î¾®´ä°æÇÀ¾ì¤Ë´ó¤Ã¤Æµí¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÇÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
ÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥á¥¸¥í¥ª¡¼¡¢¥á¥¸¥í¥à¥µ¥·¤é¤Î2ÂåÊì¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ÇÏ¤Ï1937(¾¼ÏÂ12)Ç¯¡¢¾®´ä°æÇÀ¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹»º¤Î¥·¥¢¥ó¥â¥¢¡£3Æ¬¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Ì¾¼ï²´ÇÏ¤À¡£Êì¤Î¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤â¥¤¥®¥ê¥¹»º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É·ìÅý½ñ(¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯ÆüËÜÈÇ)¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤Ï1942(¾¼ÏÂ17)Ç¯¤Ë¤ÏÆé³ÝËÒ¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï1937Ç¯¤«¤é1942Ç¯¤Î´Ö¤À¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÁ¥Çõ»ö¸Î¤«¤éÄ´¤Ù¤¿¡£¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¤«¡¢ËÌÆüËÜµ¥Á¥¤¬±¿¹Ô¤·¤¿ÀÄ¿¹-¼¼Íö´Ö¤ÎµÒÁ¥¤«¡£¡ØÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¸Þ½½Ç¯»Ë¡Ù¡ØËÌÆüËÜµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼ÒÆó½½¸ÞÇ¯»Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤«¤é¡¢1941(¾¼ÏÂ16)Ç¯2·î¤ËºÂ½£¤·¤¿ÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¤Î¾¾Á°´Ý¤«¡¢6·î¤ËÄÀË×¤·¤¿ËÌÆüËÜµ¥Á¥¤Î±ÉÊ¡´Ý¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¸å¼Ô¤Ï¡¢³òÂÀ¤ÈËÌ³¤Æ»¡¢Î¢ÆüËÜ¤ò±ýÉü¤¹¤ëÉÔÄê´ü²ßÊªÁ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ³¦¤Îº£¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¨¥¤¤¬¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Á°´Ý¤À¡£¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤¡¢Æ±Ç¯2·îÃæ½Ü¤ÎÃÏÊý»æ¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡Ù¤È¡ØÅì±üÆüÊó¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥«¥é¥«¥é²ó¤·¤Æµ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸¶¹Æ¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥¤¤¬¾®´ä°æÇÀ¾ì¤«¤éÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°ÊÁ°»ä¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÈÖ¡ØÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾®´ä°æÇÀ¾ì¤òË¬¤Í¤¿¤È¤½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®´ä°æÇÀËÒ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²è¼¼¤ÎÌîÂôÍµÈþ¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍâÆüÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¡£ÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤Ï¡¢1939Ç¯¤Ë²Ö´¬»Ô¤Î´ßº¬Â¢Ç·½õ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ßº¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Å¾Çä¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ëÇÏ¶ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¨¥¤¤Ï¡¢´ßº¬¤«¤éÂèÆó¥ª¡¼¥¤¥¨¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤ËÌîÂô¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¨¥¤¤ÎÉã¡¢·§Ã«ÌÐÈ¬¤äÉ×¤ÎÆ£¼·¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÐÈ¬¤¬1934(¾¼ÏÂ9)Ç¯¤ËÌÆÇÏ¤ò2Ëü6000±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Æ£¼·¤¬1938(¾¼ÏÂ13)Ç¯¤Ë¡ÖÇÏÍè´Ñ¡×¤·¡¢1942(¾¼ÏÂ17)Ç¯¤Ë¥»¥ê¤ÇÌÆÇÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¸µ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀºÅÙ¡£¤µ¤¹¤¬¾®´ä°æÇÀ¾ì¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ºê¥¨¥¤¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢Èà½÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÇÏ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Öº£¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¡¢ËÜºî¤òÀ¤¤ËÌä¤¦°ÕÌ£¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Î¶¥ÇÏ¤ò»Ù¤¨¤ëº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ºî¶È¤ò¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
