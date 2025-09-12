Æ£Àîºå¿À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¿ô»ú¡×¡Ä²¬ÅÄ¸µ´ÆÆÄ¤Î°ä»º¤ÈCS¤ÎÍî¤È¤··ê
9·î7Æü¡¢ºå¿À¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥»¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖºÇÂ®¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤òÀ¸¤ó¤ÀÍ×°ø¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ºÅÀÍÞ»ß¤ÎÅ°Äì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ìî¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Íµå¡ßµ¡Æ°ÎÏ¡ßÅ¬ÅÙ¤ÊÄ¹ÂÇ¤Ç¹ï¤ó¤À¡ÈÆÀÅÀÎÏ¡É¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î²þÁ±¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡Ê9·î10Æü»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¡Ë¡£
Åê¼ê¿Ø¤ÏËÉ¸æÎ¨2.15¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ44¡¢Í¿»Íµå276¡¢´°Éõ¾¡Íø26¤òµÏ¿¡£Åê¼êÎÏ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÂÇÎ¨.244¡Ê¥ê¡¼¥°»°°Ì¡Ë¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ438¤ò¤¢¤²¤¿¡£»Íµå403¡¢ÅðÎÝ93¡¢µ¾ÂÇ127¡¢HR80¤ÈÆâÌõ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤â¼éÈ÷Î¨¤Ç.989¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âNPB¸ø¼°¤¬¼¨¤¹¡È¸½ºßÃÏ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
2025Ç¯¤Îºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¾å¿¶¤ì¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¡È´°À®·Á¤Ë¶á¤¤¡É°ìÇ¯¤À¡£ÂÇÎ¨.277¡¢36ËÜ¡¢90ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÏ´¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ä¹ÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Î¡È»É¤·¤É¤³¤í¡É¤òºî¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¡È¼çË¤ÃÏ¿Þ¡É¤Çº´Æ£°ì¶¯¤Ë¶á¤¤É÷·Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ä¶ÌÌ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¦Â¼¾å½¡Î´¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡Ë¡¦ËÒ½¨¸ç¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤È¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº´Æ£¼«¿È¤ÏÂÇ·â°Ê³°¤Ë¼ººö¿ô¤â²þÁ±¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï23¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼ººö¿ô¤¬85¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º´Æ£¤Î¼éÈ÷¤ÏÂç¤¤Ê·ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Ï5¤Ä¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Î¥ê¥º¥à¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
³«ËëÁ°¤Ï°ìÉô¤«¤éÉÔÍ×ÏÀ¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Æ£¼«¿È²áµî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇÄã¤Ç¤â60ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢´ò¤·¤¤¸í»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï³«ËëÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Æ¤ÎÄêÍ¥¾¡¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤Ï°ÂÂÇ¿ô144¡¢ÅðÎÝ28¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ºòÇ¯ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿ÃæÌîÂóÌ´¤ÏÉü³è¤·¡¢ÂÇÎ¨.288¤Ç½ÐÎÝ¤È¿ÊÎÝÂÇ¤ò¶¡µë¡£¿¹²¼æÆÂÀ¤Ï20ËÜ¡¢80ÂÇÅÀ¤ÇÃæ¼´¤Î¸ü¤ß¤òºî¤Ã¤¿¡£Âç»³ÍªÊå¤â¡¢ÊªÂ¤é¤Ê¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î66ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÎÂÇÎ¨¾å°ÌÁØ¤¬.300Á°¸å¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë´Ä¶¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂÇÄã¤Î»þÂå¡×¤Ë¡¢ÂÇÎ¨.270¡Á.280Âæ¤ä50ÂÇÅÀ°Ê¾åµÏ¿¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢È×ÀÐ¤ÊÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÀèÈ¯¤ÈÎò»ËÅª¤Êµß±ç
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿2023Ç¯¤ÈÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¼ººö85¤òµÏ¿¡£º£Ç¯¤Ï9·î10Æü»þÅÀ¤Ç53¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îµð¿Í¤¬¼ººö¿ô58¤ÎÅ´ÊÉ¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¼éÈ÷¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤Î¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¼éÈ÷¤«¤é¸«¤¨¤ë·ø¼Â¤µ¤¬ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÂÇÎ¨.244¤È¤µ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿438ÆÀÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
µîÇ¯¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£²¬ÅÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎººÄê¤Ë»Íµå¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë»Íµå403¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï·è¤·¤ÆÇÏ¼¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Íµå¤ÇÎÝ¤òËä¤á¡¢ÅðÎÝ93¤Èµ¾ÂÇ127¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¡¢ºÇ¸å¤ËÄ¹Ã»ÂÇ¤Ç¡È»É¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ïº£Ç¯¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤Ê¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢Ä¹ÂÇ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÆÀÅÀ¤ÎÁíÎÌ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Ïº´Æ£¤³¤½¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼µé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢É½¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡¢¸²ºß²½¤·¤Ë¤¯¤¤Í×ÁÇ¤â¼Â¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÆÀÅÀÎÏ¤ò¾¡Íø¤Ë·Ò¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅê¼ê¿Ø¤ÎÎÏ¤À¡£
ÀèÈ¯¤Î¹ü³Ê¤ÏÌÀ²÷¤À¡£ÀèÈ¯¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï12¾¡¡¢ËÉ1.62¤ÇËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°1°Ì¡£2023Ç¯MVP¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤ÏËÉ2.12¡¢12¾¡¡¢Ã¥»°¿¶124¤ÇÃ¥»°¿¶1°Ì¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÏËÉ1.39¡¢°ËÆ£¾»Ê¤ÏËÉ2.38¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤ÏËÉ2.84¡¢¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÏËÉ1.77¤òµÏ¿¡£¤É¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤â¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·×»»¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µß±ç¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¤â¤Î¡£ÁØ¤Î¸ü¤ß¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ï51»î¹ç¤Ç35¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.18¤Ï¡ÈÎò»ËÅª¡É¤Î·ÁÍÆ¤¬Âç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿µÚÀî²íµ®¤Ï¡¢60»î¹ç¤Ç40¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.94¤òµÏ¿¤·¡¢³ÐÀÃ¤ÎÇ¯¤ò´¶¤¸¤¿¡£¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¤Ï¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢31S¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨1.69¡¢ÅòÀõµþ¸Ê¤Ï20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.43¤òµÏ¿¤·¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
ÈïËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÈÍ¿»Íµå¿ô¤Ï¡¢ÈïÃÆ¤È¼«ÌÇ¤Ç¡Ö¼ºÅÀ¤ÎÆóÂçÍ×°ø¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºå¿À¤ÏÅê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ44¡Ê¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¡Ë¡ßÍ¿»Íµå276¡ÊºÇ¾¯¡Ë¤Ç¡¢Ìµ±ï¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
´°Éõ¾¡Íø¿ô26¤Ï¡È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡É¤ÎºÆ¸½À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£Æ£Àîºå¿À¤Î±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á°Ç¯70ÅÐÈÄ¤Î¶ÍÉßÂóÇÏ¤¬°ì»þÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÀÐ°æ¡ßµÚÀî¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢º¸Åê¼ê¤Î¤ä¤ê·«¤ê¤Ë¡È·ê¡É¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¶ÍÉß¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï2.39¤ÈÂçÊø¤ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¡ÖÌò³äºÇÅ¬²½¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÅêÂÇ¤Ç°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤¤µð¿Í¤Ë17¾¡7ÇÔ¤È°µÅÝ¤·¡¢2°Ì°Ê¹ß¤Ë¤â15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö1°Ìºå¿À¡¢2°Ìµð¿Í¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁá¤¹¤®¤ëÍ¥¾¡¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë
¤·¤«¤·¡¢Áá¤¹¤®¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤êÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»î¹ç´ª¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÄ´À°¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Áª¼ê¤ò½½Ê¬µÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëµÙ·Æ¤Ï»î¹ç´ª¤òÆß¤é¤»¤ä¤¹¤¤¡£
ÆÃ¤ËÌî¼ê¤Ï¼ÂÁ©Åª¤Ê¡ÖÀ¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÏÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÙ¤Þ¤»¤¿¤¤È¿ÌÌÌî¼ê¿Ø¤ÎÄ´À°¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¡¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£ÌÜÉ¸¡ÈÍ¥¾¡¡É¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤ÎÆþ¤ê¤ò¸í¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£¿·´ÆÆÄ¡¦Æ£ÀîÂÎÀ©¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é½éÀï¤ÎÆþ¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î2ÅÀ¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç´ª¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»î¹ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¼çºÅ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ä«¤«¤éÃë¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Í¶¿æÆÀ¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¼ê¤¯µ°Æ»¤Ë¾è¤é¤º¡¢½éÀï¤«¤é¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºå¿À¤ÏÄ´À°¤Î»þ´ü¤«¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌÈ½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¶ì¤·¤ó¤À¸òÎ®Àï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆ£Ï²¡õÀÄÌø¡¢2¿Í¤Î¡É¸µºå¿À¥¨¡¼¥¹¡É¤¬¡ÖÅÅ·âÉüµ¢¡×¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÇÈÌæ¡©»Ë¾åºÇ¶¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÇ÷¤ë¡ÖÍ£°ì¤Î»à³Ñ¡×¤È¤Ï
