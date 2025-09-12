¡ÚÅÔ²ñ¤ÎÌë·Ê¤¬»÷¹ç¤¦¡©¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E53¤Ë150Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¡Ø¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÙÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯Ä´
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E53¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦4¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡Ü¡ÊPHEV¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E53¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ü¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÊPHEV¡Ë¡Ù¤ò¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E53¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ü¤Ë¸ÂÄê¼Ö¡Ø¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÊPHEV¡Ë¡ÙÅÐ¾ì¡¡Á´5Ëç
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄE¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢1946 Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿W136·¿°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤Æ³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥À¥ó¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E53¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ü¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÊPHEV¡Ë ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ
2024Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¹ÔE¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÁ´¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÅÆ°²½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î±äÄ¹¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹·¿LED¥é¥ó¥×¤Ç¥ï¥¤¥É´¶¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥óµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤ä²»À¼Ç§¼±¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Âè3À¤Âå¤ÎMBUX¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢µ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥È¡¼¥¿¥ë½ÐÎÏ585ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿E¥¯¥é¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¸ÂÄê¼Ö¤À¡£
¸ÂÄêÁõÈ÷¡ØAMG¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¡¢¡ØAMG¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸II¡Ù¤¬E53¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯Ä´¡£¸ÂÄêÁõÈ÷¤Î21¥¤¥ó¥ÁAMG¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡ØÃÃÂ¤¡Ù¤ò³°Áõ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¿§ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¸ÂÄêÁõÈ÷¤ËE53¤Î¿Íµ¤¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¼¼Ö¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¹ç·×150ÂæÈÎÇä
ËÜ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄêÁõÈ÷
¡¦21¥¤¥ó¥ÁAMG¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡ãÃÃÂ¤¡ä¡Ê¥«¥é¡¼¤Ï³°Áõ¿§¤Ë½à¤º¤ë¡ËAMG¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡¦AMG¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸II
¸ÂÄê¼ÖÄÉ²ÃÁõÈ÷¥·¥ã¥·¡¼
¡¦AMG¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡¦AMG¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È
¡¦ÅÅ»ÒÀ©¸æAMG¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ
¡¦AMG¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡¦¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥Õ
¡¦AMG¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼
¡¦AMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥ê¥Ã¥×
¡¦AMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥É¥¢¥ß¥é¡¼
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¥é¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à
¡¦AMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ê¥à
¡¦AMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼/MICROCUT¡Ë
¡¦¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÁ°ÀÊº¸±¦¸åÀÊº¸±¦ÆÈÎ©Ä´À°¡Ë
¡¦¼«»£¤ê¡õ¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é
¡¦3D¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¦MBUX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
¡¦¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¦MBUX¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Ž¥¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
¡¦AMG¥È¥é¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¹
Ç¼¼Ö¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤é¤Ç¡¢¹ç·×150ÂæÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÆâÌõ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥»¥À¥ó¡§¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë40Âæ¡Êº¸¥Ï¥ó¥É¥ë:10Âæ/±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡§30Âæ¡Ë
¥»¥À¥ó¡§MANUFAKTUR¥ª¥Ñ¥ê¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë60Âæ¡Êº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¡§20Âæ/±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡§40Âæ¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡§¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë 20Âæ¡Ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤ß¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡§MANUFAKTUR¥ª¥Ñ¥ê¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë 30Âæ¡Ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤ß¡Ë