三井住友銀行は１０月から、男性社員の約１か月間の育児休業取得を原則必須とし、社員本人だけでなく同僚にも５万円の報奨金を支給する制度を始める。

社員が子育てに積極的に関われるようにして職場の魅力を高め、欠員が出ても、残りの社員が意欲的に業務をカバーできるチーム作りを目指す。

報奨金は約２万４０００人の全社員を対象とし、女性が育休を取得した場合にも支給する。例えば、法人営業の管理部門の場合、部門内の「商品企画」「営業推進」など共通の業務を担当するチーム単位で、本人と同僚が受け取れる。関係者は「普段から一人で業務を抱え込むのではなく、周りが補い合えるような体制作りにつなげたい」と話す。

同銀行では無条件で１年半の育休が取れる仕組みを導入済みで、育休取得は「推奨」としてきた。男性社員の育休取得率は２０２３年度に１００％に達したが、取得日数は平均１２日と、グループ全体で中長期目標に掲げる「３０日以上」の半分以下だった。

厚生労働省によると、全国の企業と事業所での育休取得期間は、女性の９割が「半年以上」だが、男性は４割が「２週間未満」と大きな開きがある。男性社員は「周りに迷惑がかかる」などの理由で育休を諦めたり、短期間にとどめたりする例が多い。

こうした状況を変えるため、男性を対象とした育休制度を拡充する動きは広がりつつある。伊藤忠商事は昨年、男性社員が５日以上の育休を取得することを必須とした。三井住友海上火災保険は、職場の人数規模などに応じて業務をカバーする同僚に３０００円〜１０万円の「祝い金」を給付する制度を導入している。