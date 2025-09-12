¡ÖÂ¿Ë»¤Ê·Ý¿Í¤¬¼«Î©¿À·ÐÊø¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡×¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¥Û¥ó¥Þ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿Ë»¤¹¤®¤ë¤È¼«Î§¿À·Ð¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò12¡Á13ËÜ¡¢Ï¢¥É¥é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢Ä´ÍýÍÑ¤ÎÅ´ÈÄ¤äÆé¤Ë¡¢Ä¾¤Ë¼ê¤òºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤Ï¡Ö¼«Î©¿À·Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¡Ë¸åÆ£¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬µÞ¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Î©¿À·Ð¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ó¤³Ï³¤é¤¹¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¥Û¥ó¥Þ¡×¡Ö²¶¤â¡¢¤ªÊ¢¤â²¿¤âÄË¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¸¼´Ø¥Ð¥¿¥ó¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¦¥ï¡¼¥Ã¤ÆÏ³¤é¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò12¡Á13ËÜ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¥É¥é¤ä¤Ã¤Æ¤È¤«¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²Ï¹ç¤Ï¡ÖËÍ¤â34¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¤ª¤Í¤·¤ç¤·¤Æ¡£µÞ¤Ë2020Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ç¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¼«Î§¿À·Ð¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âÁ´Á³¼«³Ð¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤â¡Ö²¶¤â²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤·¤ËÎÞ¤¬¥Ä¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ï¹ç¤¬¤¹¤°¤Ë¡Ö¤½¤ì¼«Î©¿À·Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡£ÉÔ°Â¤ÇÎÞ¤¬¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢Ä´ÍýÍÑ¤ÎÅ´ÈÄ¤äÆé¤Ë¡¢Ä¾¤Ë¼ê¤òºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¥Û¥ó¥Þ¡×¡Ö²¶¤â¡¢¤ªÊ¢¤â²¿¤âÄË¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¸¼´Ø¥Ð¥¿¥ó¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¦¥ï¡¼¥Ã¤ÆÏ³¤é¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò12¡Á13ËÜ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¥É¥é¤ä¤Ã¤Æ¤È¤«¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²Ï¹ç¤Ï¡ÖËÍ¤â34¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¤ª¤Í¤·¤ç¤·¤Æ¡£µÞ¤Ë2020Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ç¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¼«Î§¿À·Ð¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âÁ´Á³¼«³Ð¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤â¡Ö²¶¤â²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤·¤ËÎÞ¤¬¥Ä¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ï¹ç¤¬¤¹¤°¤Ë¡Ö¤½¤ì¼«Î©¿À·Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡£ÉÔ°Â¤ÇÎÞ¤¬¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£