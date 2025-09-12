ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÆüËÜ¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë13:30
Í½ÁÛ¡¡-1.6%¡¡Á°²ó¡¡-1.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.9%¡¡Á°²ó¡¡-0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-1.8%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡¦Á°·îÈæ)
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¡Ê7·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡1.8%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê7·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡-218.0²¯¥Ý¥ó¥É¡¡Á°²ó¡¡-221.56²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê¾¦ÉÊËÇ°×¼ý»Ù)
Í½ÁÛ¡¡-40.5²¯¥Ý¥ó¥É¡¡Á°²ó¡¡-50.15²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥Ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê8·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.2%¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.1%¡¡Á°²ó¡¡2.1%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
½»Âð·úÀßµö²Ä¡Ê7·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡-9.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë23:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡58.1¡¡Á°²ó¡¡58.2¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
