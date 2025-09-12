ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
17:00¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶ä¿·ÁíºÛ¡¢ºÇ¿··ÐºÑÍ½Â¬¸øÉ½
¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
17:15¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶ä¹Ôµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
17:30¡¡»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥¤¥×¥½¥¹±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÖÅÙÄ´ºº¡Ê8·î¡Ë
G7ºâÌ³Âç¿Ã¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæ¹ñ¥¤¥ó¥É´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Í×ÀÁ¼õ¤±¶¨µÄ
³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³ÊÉÕ¤±¸«Ä¾¤·
¥í¥·¥¢¡¦¥Ù¥é¥ëー¥·¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ê16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～18Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
17:15¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶ä¹Ôµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
17:30¡¡»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥¤¥×¥½¥¹±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÖÅÙÄ´ºº¡Ê8·î¡Ë
G7ºâÌ³Âç¿Ã¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæ¹ñ¥¤¥ó¥É´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Í×ÀÁ¼õ¤±¶¨µÄ
³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³ÊÉÕ¤±¸«Ä¾¤·
¥í¥·¥¢¡¦¥Ù¥é¥ëー¥·¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ê16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～18Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹