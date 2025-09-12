¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¡¢20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É 17Æü½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢ÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²«ÀîÅÄ½°±¡µÄ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ¿Í¤³¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ê²«ÀîÅÄ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¼«¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷¤È²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²«ÀîÅÄ»á¤Ï¿äÁ¦¿Í20¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç°ìÃ×¤·¡¢º£¸å¤ÎÌîÅÞÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢17Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë