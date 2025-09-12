ËÌ²¤ ±Ç²è¤ÇÏÃÂê¡È¤«¤â¤á¿©Æ²¡ÉÊÄÅ¹¤Ø
¡¡ÆüËÜ¤ËËÌ²¤¥Ö¡¼¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¤«¤â¤á¿©Æ²¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤¬¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖRavintola KAMOME¡×Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡9·î20Æü¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖRavintola KAMOME¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤«¤â¤á¿©Æ²¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍèÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ëº£¤ÎÅ¹¼ç¤Î¾®Àî½¨¼ù»á¤¬·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ËÌ²¤¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¤ÎËµ¤é¼÷»Ê¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¡Ê¤Î¿©Æ²¡Ë¤¬¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¡Ê¾®Àî½¨¼ùÅ¹¼ç¡Ë
¡¡¾®Àî¤µ¤ó¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤â¿·¤·¤¤Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë