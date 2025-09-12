¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤Î4Ëü6000¥É¥ëÆÍÇË¡¡Íø²¼¤²´üÂÔ¤Ê¤É¤«¤é¡¡½ªÃÍ4Ëü6108¥É¥ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï11Æü¡¢600¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü6000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢Âç¤¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î8·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬»öÁ°¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¾å¡¢¿·µ¬¤Î¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸ÛÍÑ¤Î¸ºÂ®¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤¬Íè½µ¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤ËÆ°¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬²þ¤á¤Æ¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï·ë¶É¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ617¥É¥ë8¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·4Ëü6108¥É¥ë¤È¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü6000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤¬Â¿¤¯¾å¾ì¤¹¤ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢4ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
