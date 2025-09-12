¡Ø¥®¥ã¥Óー¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù2026Ç¯3·î13Æü¸ø³«¡¡ÂçËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡¥É¥êー¥à¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ½ºî¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØGabby's Dollhouse: The Movie¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥®¥ã¥Óー¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯3·î13Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥®¥ã¥Óー¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥®¥ã¥Óー¤¬¡¢ËâË¡¤Î¥Í¥³¼ª¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¡¢ÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ï2021Ç¯1·î¤ËNetflix¤ÇÁ´À¤³¦¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦¤Î63¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ö±Ñ¸ì¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢YouTube¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó35²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2024Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò»Ï¤á´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£YouTube¤ÎÆüËÜ¸ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¹ñÆâÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬7100Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥Óー¤¬²È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊËâË¡¤È¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂçËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥®¥ã¥Óー¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤À¤è¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥®¥ã¥Óー¤Î°§»¢¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢ËâË¡¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡È¥¥ã¥Ã¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡É¤ØÎ¹¤Ë½Ð¤¿¥®¥ã¥Óー¡£¤·¤«¤·¡¢²ø¤·¤¤Ç¹¥¤¤Ê²¿¼Ô¤«¤ËÂç»ö¤Ê¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥£¤Î¡Öµß½ÐºîÀï³«»Ï¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë¥®¥ã¥Óー¤È¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹ÂçÁÜº÷ºîÀï¤¬È¯Æ°¡£¥®¥ã¥Óー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¢¤ê°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¡¢¡ÈÈ¾Ê¬¥Ñ¥ó¥À¤ÇÈ¾Ê¬¥Í¥³¡É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ýー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ËÜºî¤Ç¤âÀª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ê¤Î¤«Ææ¤Î¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤¿¥®¥ã¥Óー¤ä¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥£¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼êºî¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ª²È¤Î³°¤Ø¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë