¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î¡È´ÑÊý¡É¤Ë´Ö°ã¤¤¤âÀµ²ò¤â¤Ê¤¤¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¡È¶²ÉÝ¡É
¡¡¿ôÇ¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥¾¡¦¥Ê¥¿¥ê¤Î¡ØCUBE¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤â¥·¥êー¥º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ï¥ó¤Î¡Ø¥½¥¦¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆð¶Ø¤Ê¤¤¤·¤Ï´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃ¦½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìËÜÆ»¤òÃ©¤ë¡È¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦20Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡¡ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤Â©¶ì¤·¤µ¤È°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ø
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤â¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡È¤´°ÆÆâ¡É¤Ê¤ë´ÇÈÄ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¡Ê¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤Ï¿Í°ÙÅª¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤¬ºî¤ê¤À¤·¤¿¤Û¤È¤ó¤É¸¸±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¼Ô¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤»¤º¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë¼«¤é¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÆâ¸þ¤¤Ê¶õ´Ö¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¾òÍýÀ¤ËÌÀ³Î¤Ê¾òÍý¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þµ¢·ë¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥éーÅª¤Ê¡¢¤½¤ì¤â¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¤ÈÊØµ¹¾å¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥«ーÅª¤Ê¶²ÉÝÉÁ¼Ì¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¯¤Ê¥¯¥êー¥Á¥ãー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤ò¡ÈÉÝ¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤À¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤Î¾¯¤Ê¤¤²èÌÌ¤ÎÈ¿Éü¤ÈÊÄºÉ´¶¤ËÌµ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¦µò¤ê½ê¤Î¤Ê¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸ Í½¹ð±ÇÁü①¡¡´Õ¾ÞÃæ¤Ë¤Õ¤È¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¡£¡ÖTXQ FICTION¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÂç¿¹»þÀ¸¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤é¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡È¶²ÉÝ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡È¶²ÉÝ¿´¡É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊªÂÎ¡¢²»¡¢³µÇ°¤Ê¤É¡¢¡ÈÉÝ¤¬¤é¤»¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢¶²ÉÝ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸«¤é¤ì¤ëËþ°÷ÅÅ¼Ö¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯¶Á¤ÅÏ¤ëÀÖ»Ò¤ÎÌÄ¤À¼¤È¡¢À®¿ÍÃËÀ¤ÎÅÜ¹æ¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¼ª¤òºÉ¤°½Ö´Ö¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÄÀÌÛ¤ÎÆ³Æþ¡£¿Í¤Î±ýÍè¤¹¤ëÄÌÏ©¤ËÍî²¼¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤é¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¼ç´Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯ÉÔ°Â´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡È¶²ÉÝ¿´¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯»¦É÷·Ê¤ÊÏ²¼¡¢º¸±¦¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÌµµ¡¼Á¤Ê¥¿¥¤¥ë¡¢ÓÃÂ©»ý¤Á¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ©¸¯¤¤¡¢ÃæÈ×¤Ë¤¢¤ëÓÒÅÇ¥·ー¥ó¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¡¢ÄÅÇÈ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥éー±Ç²è¤ÇÄÌ¾ïÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¶²ÉÝ¡É¤¬Æ³¤«¤ì¤ë¡£
¡¡´ÑµÒ¤¬¼«È¯Åª¤Ë¶²ÉÝ¤òÊú¤¯¤³¤È¤ò¶µº¶¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïºî¤ê¼ê¤¬´ÑµÒ¤ÎÇ½Æ°À¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¥éー¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ºòº£¤Î¡È¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÄÌÏ©¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÀ³Î¤«¤Ä²á´³¾Ä¤ÊÅú¤¨¤òÄó¼¨¤»¤º¤Ë´ÑµÒ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¸¶ºî¥²ー¥à¤Î»ý¤Ä¥²ー¥àÀ¤òÌÀÎÆ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¥²ー¥à¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¡×¡Ö°ÛÊÑ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ú¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡¡¤³¤Î2Âò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¸¶ºî¥²ー¥à¤Ï¡¢µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡È´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥²ー¥à¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë½à¤¨¤ë¤«¡¢¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤¿¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¡£¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¸å¼Ô¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Èー¥êー¤ÏºÇÄã¸ÂÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤Æ¼ã´³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï´ÑµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆóµÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÉ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Èâ¤äÄÌµ¤¸ý¤ä´ÇÈÄ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó±Û¤·¤ËÄ¯¤á¤ë98Ê¬´Ö¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆæ²ò¤¡É¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ËÍê¤é¤º¡¢¡È´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë¡È´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡É¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤½¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ÎËÜ°Õ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¤¹¤°¤ËÂè»°¼Ô¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¤Æ°ì¸µÅª¤ÊÀµ²ò¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â8ÈÖ½Ð¸ý¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÏ©¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´²Âç¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ë¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÅö»ö¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Ô¤Ê¤¤¤ò¾Ê¤ß¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é²æ¡¹´ÑµÒ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÁªÂò¤ò¤¿¤À¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤À¤·¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤«¤â´ÑµÒ¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô¤Î¼«Í³¡£¤½¤³¤Ë´Ö°ã¤¤¤âÀµ²ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄÏÂÇÏ¡Ë