¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Billboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È JAPAN HOT100¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBoom Boom Back¡×¤È¡¢NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ¡×¤Î¹ë²Ú2¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
LiSA¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢BOYNEXTDOOR¤âÅÐ¾ì¡ª
LiSA¤Ï¡Öwith MUSIC¡×½éÅÐ¾ì¡ª¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤á¤Æ100Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¤È¡¢·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î2¥Ç¥¤¥º¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×¤òÈäÏª¡ª
2023Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ï¤º¤«112ÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥× BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤È¡¢Creepy Nuts¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ÎSP¥«¥Ð¡¼¤òTV½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
BE:FIRST ¡¢BOYNEXTDOOR¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢LiSA
