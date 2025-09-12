¥°¥íー¥¹ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê12ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡12Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ôÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î757¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
810.74¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
799.71¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
788.67¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
779.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
777.64¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
769.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
767.40¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
766.61¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
763.48¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡11ÆüÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ô¸½Êª½ªÃÍ
759.43¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
757.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡12ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
755.57¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
748.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
744.54¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
738.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
694.22¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
