12Æü(¶â)¡¢ËÌÆüËÜ¤È²Æì¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤Ç¡¢½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤Ï¸á¸å¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
À¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï30¡îÁ°¸å¤Ç¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Åìµþ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê6¡î¤âÄã¤¤28¡î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Î¤®¤ä¤¹¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï27¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï25¡î¡¢¿·³ã¤Ï31¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï31¡î¡¢Âçºå¤Ï33¡î¡¢Ê¡²¬¤Ï32¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ
3Ï¢µÙ¤âÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±¢¤Ï13Æü(ÅÚ)¤ÎÌë¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£14Æü(Æü)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü(·î)¤â¶å½£¤ä»³±¢¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢²Æì¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü(ÅÚ)¤Ï¹¤¯±«¤Ç¡¢Ìë¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï14Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÈÅì³¤¤Ï14Æü(Æü)¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¡¢½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(·î)¤ÏÅìµþ¤Ç35¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç36¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£