¿ÌÅÙ12¤ÎÄ¶µðÂçÃÏ¿Ì¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝ¡Ä¡Ö´°Á´¤Ê²õÌÇ¾õÂÖ¡£»ëÀþ¤È¿åÊ¿Àþ¤¬¤æ¤¬¤à¡£¡×

¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ Âç³ØÃÏµå²Ê³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
¤ÎÂè1´¬¡¢Âè2´¬¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëÃÏµå³Ø¶µ²Ê½ñ
¡ØUNDERSTANDING EARTH¡Ù(8th edition)
¤òÁ´3´¬¤Î¹½À®¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥È¥ëÂÐÎ®¤Ê¤ÉÃÏµåÆâÉô¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë²Ð»³¤äÃÏÁØ¡¢´äÀÐÊÑÀ®¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¸ÇÂÎÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3´¬¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¡¦³¤ÍÎ¤ÎÂç½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë²¹ÃÈ²½¡¢¥Þ¥¯¥íÅª»ëÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤¿µ¤¸õÂçÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÁØÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢´ðÁÃ¤«¤éÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÏµå²Ê³Ø¡¢ÏÇÀ±²Ê³Ø¡¢ÃÏ¼Á³Ø¤Î²Ê³Ø½ñ¤òÃÎ²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤ÊÆþÌç½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£
²æ¡¹¤¬½»¤àÃÏµå¤Î¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
本記事は、『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書 第2巻』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。
¿ÌÅÙ
ÃÏ¿Ì¤Î¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¥Ï¥¶¡¼¥É¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¡£ºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÃÏ¿ÌÆ°¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢ÃÇÁØÇË²õ¤ÎÈ¯À¸ÃÏÅÀ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼å¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£
¿ÍÎ¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¿ÍÅªÈï³²¤ä·ÐºÑÅªÂ»³²¤¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎÄ¾²¼¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¿¼¹ï¤ÊºÒ³²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£2011Ç¯2·î22Æü¤È6·î13Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥Á¤Î»´¾õ¤Ï¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ò¥¿¡¼¤¬¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¹Í°Æ¤¹¤ëÁ°¤Î19À¤µª¸åÈ¾¡¢ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤äÃÏ¿Ì¹©³Ø¼Ô¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÇË²õÎÏ¤«¤éÄ¾ÀÜÍÉ¤ì¤Î¶¯¤µ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¿ÌÅÙ³¬¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É½10.1¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤â¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÌÅÙ³¬¤Î°ìÎã¤ò¼¨¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï1902Ç¯¤Ë¿ÌÅÙ³¬¤òÄó¾§¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²Ê³Ø¼Ô¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢²þÀµ¥á¥ë¥«¥ê¿ÌÅÙ³¬¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¿ÌÅÙ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÍÉ¤ì¤Î¶¯¤µ¤Ë¿ôÃÍ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤Îµ¡ÁⅫ¤ÇÉ½¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÍÉ¤ì¤¬¤ï¤º¤«¿ô¿Í¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤È¤ì¤Ê¤¤ÃÏÅÀ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÃÏÅÀ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤°¤¢¤¤¤À¡£
¿ÌÅÙ³¬¤Î¿ô»ú¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÅöÁ³Èï³²¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ç¤¢¤ëⅫ¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ¤Ï¡¢Âç»´»ö¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö´°Á´¤Ê²õÌÇ¾õÂÖ¡£»ëÀþ¤È¿åÊ¿Àþ¤¬¤æ¤¬¤à¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¶õÃæ¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤ËÈï³²¾õ¶·¤ÈÍÉ¤ì¤ÎÂÎ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¿ÌÅÙ¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤ÎÎØ³Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ä´ºº½ê¤Î¡ÖÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡©(Did You Feel It ?)¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¿ÌÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÏ¿Ì¤Î¿ÌÅÙ¤Ï°ìÈÌ¤ËÃÇÁØÇË²õ¤ÎÈ¯À¸ÃÏÅÀÉÕ¶á¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢ÃÏ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÇÁØÇË²õ¤«¤éÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹Å¤¤´ðÈ×´ä¾å¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¤ÂÏÀÑÊª¾å¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÉ¤ì¤Ï¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÌÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤ÏÂÑ¿Ì¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¡£
¿Þ10.13¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¿ÌÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£1811Ç¯12·î16Æü¤Ë¥ß¥º¡¼¥ê½£¤ÎÆîÃ¼ÉÕ¶á¤Çµ¯¤¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤Î¥Ë¥å¡¼¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÃÏ¿Ì¤È¡¢1906Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.8¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÃÏ¿Ì¤¬¿Ì±û¤«¤é1700km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï500kmÂ¤é¤º¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤âÍÉ¤ì¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÃÏ¿Ì¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¡¢À¾Éô¤Î¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹³èÆ°¤¬¤µ¤«¤ó¤ÊÃÏ°è¤è¤ê¤âÃÏ³Ì¤È¥Þ¥ó¥È¥ëºÇ¾åÉô¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Æ¹Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿ÌÇÈ¤¬¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯ÅÁÇÅ¤·¡¢Æ±¤¸µ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤â³ÊÃÊ¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¿Ì¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°èº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
【初回から読む】地球の内部は「ドロドロの液体」……！ 当時の「常識を覆した」ドイツ人学者の「大発見」！
