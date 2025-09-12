ZÀ¤Âå¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¤µ¤é¤®±Ø¡Ù±Ê¹¾ÆóÏ¯
¡¡¼Â¶·Æ°²è¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô6000Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡¡The Convenience Store¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸¶ºî¤ÎChilla¡Çs Art¡Ê¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¡Ë¤È±Ê¹¾´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¡ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü
¡¡¸½ºß¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥Á¡¼¥àChilla¡Çs Art¡Ê¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¡Ë¤¬¡¢2020Ç¯2·î¤ËSteam¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤äVTuber¤ËÂ¿¿ô¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·Æ°²è¤ÏÁíºÆÀ¸¿ô6000Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¡Ê¢¨2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¶·Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÉÁ¼Ì¤äÉÔµ¤Ì£¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¾×·âÅª¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Steam¾å¤Ç¤Ï¡¢Chilla¡Çs ArtºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥ì¥Ó¥å¡¼¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ìó2700·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¤¦¤Á83¡ó¤¬¹¥É¾²Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤ËÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ÇÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿±Ê¹¾ÆóÏ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À½ºî¥²¡¼¥à¤¬½é±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¸¶ºî¤ÎChilla¡Çs Art¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡Chilla¡Çs Art¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í·»Äï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼ç¤ËÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ì¿Í¾ÎÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2020Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡±Ê¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅ°ÄìÅª¤Ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤Ï¡¢¸¶ºî¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯Ãæ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·Ö¸÷Åô¤¬ÅÀÌÇ¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÆþ¸ý¤Î¥Á¥ã¥¤¥à²»¤¬¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡¡The Convenience Store¡Ù¤Ï2026Ç¯Á´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨Chilla¡Çs Art¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Chilla¡Çs Art¡Ê¸¶ºî¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª2020Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£±Ê¹¾ÆóÏ¯¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅ°ÄìÅª¤Ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¡ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü
¡¡¸½ºß¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥Á¡¼¥àChilla¡Çs Art¡Ê¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¡Ë¤¬¡¢2020Ç¯2·î¤ËSteam¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤äVTuber¤ËÂ¿¿ô¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·Æ°²è¤ÏÁíºÆÀ¸¿ô6000Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¡Ê¢¨2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤ËÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ÇÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿±Ê¹¾ÆóÏ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À½ºî¥²¡¼¥à¤¬½é±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¸¶ºî¤ÎChilla¡Çs Art¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡Chilla¡Çs Art¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í·»Äï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼ç¤ËÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ì¿Í¾ÎÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2020Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡±Ê¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅ°ÄìÅª¤Ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤Ï¡¢¸¶ºî¥²¡¼¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯Ãæ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·Ö¸÷Åô¤¬ÅÀÌÇ¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÆþ¸ý¤Î¥Á¥ã¥¤¥à²»¤¬¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡¡The Convenience Store¡Ù¤Ï2026Ç¯Á´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨Chilla¡Çs Art¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Chilla¡Çs Art¡Ê¸¶ºî¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª2020Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£±Ê¹¾ÆóÏ¯¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅ°ÄìÅª¤Ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£