»³ÅÄÍµµ®¡¢¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Ï¡Ö²»¡×¤Î±Ç²è¡¡2Æü´Ö¤ÎÀ¼Ï¿¤ê¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÈÁªÂò»è¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤ËÇ÷¤ë
¡¡19À¤µª¥¦¥£¡¼¥ó¤Çµ¯¤¤¿²»³Ú»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ñÀÒ¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤ Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¡×¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤¬9·î12Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅªÌ¾¶Ê¤ò°ä¤·¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¿ò¹â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Èë½ñ¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¬ÙÔÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ò»³ÅÄÍµµ®¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ò¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬Ç®±é¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄ¤Ë¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡»³ÅÄÍµµ®¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
¢£Ã¯¤«¤Ë»³ÅÄÍµµ®¤ò¡Ö¸ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥Ò¥Î¥Þ¥ë¥½¥¦¥ë¡ÁÉñÂæÎ¢¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¡¢¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ÅÄ¡§²ñÏÃ·à¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡ËÉ®ÃÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î±éµ»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ÅÄ¡§´°À®ÈÇ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬²ðÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤êËÜ¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Îº²¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡£Ã¯¤«¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤Î¼ç´Ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Îò»Ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÈþ²½¤µ¤ì¤¿¤ê°¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£ËÜÅö¤ÎËÍ¤Î°Õ¿Þ¤ÈËÜÅö¤ÎËÍ¤Î¿´¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
º£²ó¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÕ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤º¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢ËÍ¤¬¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖÍµµ®¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¥°¥µ¥°¥µ»É¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜºî¤Ï¡È¥â¥Î¥í¡¼¥°¡É¤¬ËÜÊÔ
¡½¡½´°À®ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ÅÄ¡§ºÇ½é¤Ë²¾¤ÎÀ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2Æü´ÖÀ¼Ï¿¤ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç´°À®¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë2Æü´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢·ë¹½Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»³ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬ËÜÊÔ¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬ËÜÊÔ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»³ÅÄ¡§º£²ó¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î²»³Ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È²»¡É¤Î±Ç²è¤À¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤Î°µ¡¢À¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¶¯¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡Ä¤½¤³¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡Ö¤â¤¦1²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÏ¿¤êÄ¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¼¤¬±ÇÁü¤Ë¾è¤ë´¶¤¸¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§ÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢ÁªÂò¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤¿»þ¤Ë1ÈÖ¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ò¶¯¤¯¸À¤¦¤Î¤«¡¢ÍÞ¤¨¤¿¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³1¤Ä°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢±ÇÁü¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁªÂò»è¤òºî¤ëºî¶È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢£°¦¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤Ø
¡½¡½»³ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¥·¥ó¥É¥é¡¼¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡
»³ÅÄ¡§¤ä¤Ð¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¹¶·â¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é°¦¾ð¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤òÀµÅö²½¤·¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ë°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤³¤¦¤À¡ª¡×¤È»×¤¦¹Í¤¨¤Ëµ¿¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
»³ÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¬À¸¤¤¿¡Ë´Ä¶¤ä¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤òËÍ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥·¥ó¥É¥é¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»³ÅÄ¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ìò¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÄ¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤òËÜÅö¤Î°¼Ô¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤²¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£ºî¤Ç¤Î¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï°¦¤äÂº·É¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÍ½´ü¤»¤Ì¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¡Ø¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡Ù¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤ò¸«¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò30²ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜÊª¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥á¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡§¡Ö¤½¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Î¿´¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£·ë²Ì¡¢Ì´¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤â°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§±÷¤¢¤ê¤µ¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P. FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Ï9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
