ËÌ³¤Æ»¡¦Í¼Ä¥Å´Æ»¤ÎÇÑ»ß¤«¤é50Ç¯¡¡»×¤¤½Ð¤Î±Ø¤ÎÌÌ±Æ¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤¿

ËÌ³¤Æ»¡¦Í¼Ä¥¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢´Å¤¯¹á¤ë¡ÖÍ¼Ä¥¥á¥í¥ó¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¼Ä¥¤Ï¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¡ÖÀÐÃº¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹õ±ì¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯Áö¤ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Îµ²±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯³¹¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍ¼Ä¥¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¹ñÅ´Í¼Ä¥Àþ¤äÍ¼Ä¥Å´Æ»¡¢ÂçÍ¼Ä¥Å´Æ»¡¢¿¿Ã«ÃÏ¡Ê¤Þ¤ä¤Á¡ËÃº¹ÛÀìÍÑÅ´Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï´öÅÙ¤â¤½¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯¤ÏÍ¼Ä¥Å´Æ»¤¬³«¶È¤·¤ÆÌó100Ç¯¡¢ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ50Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï53Ç¯Á°¡¢Í¼Ä¥Å´Æ»¤ÇÍ¼Ä¥ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë±Ø¡¢¼¯¤ÎÃ«±Ø¡¢¼ãºÚ±Ø¡¢Ê¿ÏÂ±Ø¡¢¶ÓÂô±Ø¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¤½¤ÎÀ×¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÓ¹±Ø¤ÎÆÚÊÛÅö
¤µ¤Æ¡¢Î¹¤Ï¿©¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÓ¹±Ø¤ÎÇäÅ¹¤Çµá¤á¤¿¡ÖÆÚÊÛÅö¡×¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤ÊÀÞ¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÚÆù¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÇäÅ¹¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤ÎÆÚ¤Ï¤É¤³¤âÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Ï¥¿¥ì¤¬¼«Ëý¤À¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÓ¹±Ø¤ÎÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÆÚÊÛÅö
½À¤é¤«¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Æù¤Ë´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³Ü¥¤â¤«¤±¤Æ¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Î¹¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Õ¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»¤ÏÂçÀµ15¡Ê1926¡ËÇ¯¤Ë³«¶È¤·¡¢Í¼Ä¥ËÜÄ®±Ø¤«¤é·ª»³±Ø¡¢ÌîËÚ±Ø¤ò·ë¤Ö¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ¼Ä¥È¯Å¸¤ÎÁÃ¤Ç¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÐÃº»º¶È¤Î¿êÂà¤äÃº¹ÛÊÄ»³¤Ê¤É¤ÇÀÐÃº±¿Á÷¤â¸º¤ê¡¢¾¼ÏÂ49¡Ê1974¡ËÇ¯Á´ÀþÎ¹µÒ±Ä¶ÈÇÑ»ß¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ50¡Ê1975¡ËÇ¯3·î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌÃºÊ¿ÏÂÃº¹Û¤ÎÊÄ»³¤ËÈ¼¤¤Á´Àþ¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Í¼Ä¥Å´Æ»¤Î·ÁÀ×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·Í¼Ä¥±Ø¡½¡½ÀÅ¼ä¤Î½ÐÈ¯ÅÀ
ÂÓ¹±Ø¤«¤éÆÃµÞ¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÌó2»þ´Ö¡¢¿·Í¼Ä¥±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¾¼ÏÂ56¡Ê1981¡ËÇ¯9·î¤Þ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ»³±Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î±ØÁ°¤Ë¤Ïº£¤â¸Å¤¤±ØÉ¸¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Í¼Ä¥±Ø
¿·Í¼Ä¥±Ø¤Ï¾¼ÏÂ56¡Ê1981¡ËÇ¯9·î¤Þ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ»³±Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤³¤³¤«¤éÍ¼Ä¥±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÙÀþ¤ÏÊ¿À®31¡Ê2019¡ËÇ¯4·î¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¡È¾Ã¤¨¤¿Å´Ï©¡É¤ò½ä¤ëÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯¤ÎÃ«±ØÀ×¡½¡½¿¹¤ËÄÀ¤ó¤Àµ¡´Ø¸Ë
Í¼Ä¥Å´Æ»À×¤ÇºÇ½é¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¼¯¤ÎÃ«±Ø¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹ñÅ´¤ÈÍ¼Ä¥Å´Æ»¤Î¼¯¤ÎÃ«±Ø¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÍ¼Ä¥Å´Æ»¤Îµ¡´Ø¸Ë¤òÈ÷¤¨¤¿Å´Æ»¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¡¢»ä¤Ï¼¯¤ÎÃ«±Ø¤Î±ØÄ¹¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÂÔ¹ç¼¼¤ËÇñ¤Þ¤ëµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿Ìë¤äÁáÄ«¡¢¹½Æâ¤ËÊÂ¤Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤äµ¤Æ°¼Ö¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯¤ÎÃ«±ØÀ×
¼¯¤ÎÃ«±ØÀ×¡¦À¶¿åÃ«ÊýÌÌ¤ò¸«¤ë
¼¯¤ÎÃ«±ØÀ×¡¦Í¼Ä¥ÊýÌÌ¤ò¸«¤ë
º£¤Ï¿¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ä»¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¿¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Í¼Ä¥Å´Æ»¼¯¤ÎÃ«µ¡´Ø¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿½ê¤Ç¤¹¡£É÷¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢µ¥Å«¤Î»Ä¶Á¤¬¤Õ¤Ã¤Èá´¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯¤ÎÃ«µ¡´Ø¸Ë¤ÇµÙ¤àµ¤Æ°¼Ö
¼¯¤ÎÃ«µ¡´Ø¸Ë¤ÇµÙ¤àSL
Í¼Ä¥Å´Æ»Ä«¤Î21¹æµ¡
¼ãºÚ±ØÀ×¡½¡½Áð¤ËÌ²¤ë¥Û¡¼¥à
º£²ó¡¢Í¼Ä¥ÀÐÃºÇîÊª´Û¤òË¬¤Í¤¿»þ¡¢»ä¤¬»ý»²¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´ÛÄ¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼ãºÚ±Ø¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤â¥Û¡¼¥à¤À¤±¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢¼¯¤ÎÃ«±Ø¤«¤éÍ·ÊâÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¼Ä¥Å´Æ»À×¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¼ãºÚ±Ø¥Û¡¼¥àÀ×
»¨ÌÚÎÓ¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¼ãºÚ±ØÀ×¤Î¥Û¡¼¥à¤¬Áð¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áð¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡È±Ø¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ø¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿Áð¤ò¤«¤Ê¬¤±¡¢¤½¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢È¾À¤µªÁ°¤Ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»¼ãºÚ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë12¹æµ¡
Í¼Ä¥Å´Æ»¼ãºÚ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë12¹æµ¡¤ò»£±Æ¤·¤¿½ê¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿
Çò¹õ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ãºÚ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿Í¼Ä¥Å´Æ»¤Î12¹æµ¡¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤ÏÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é»£¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ÈÇò¤Î¼Ö»ß¤á¤Î¥Ý¡¼¥ë¤¬¼ãºÚ±Ø¥Û¡¼¥à¤ÎÀèÃ¼ÊÕ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¼Ì¿¿¡¢50Ç¯¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢»þ¤Î¸ü¤ß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ±ØÀ×¡½¡½¥ë¡¼¥×Àþ¤ÎÍ¾±¤
¼ãºÚ±Ø¤ÈÊ¿ÏÂ±Ø¤Î´Ö¤Ë¤ÏµÞ¸ûÇÛ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥×¤òÉÁ¤¯ÀþÏ©¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÀÐÃºÎó¼Ö¤ÏÁ°¸å¤Ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤òÏ¢·ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆµÞ¸ûÇÛ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤ä½»Âð¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¸ø±à¤ä±¿Æ°»ÜÀß¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤ÏÁö¤ë¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥×ÀþÆâÊÕ¤ê¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»Ê¿ÏÂ±Ø¤È¼ãºÚ±Ø¤È¤Î¥ë¡¼¥×
¥ë¡¼¥×¤ÎÆâÂ¦
¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¡¢»ä¤Ï²ßÊªÎó¼Ö¤Î»þ´Ö¤ò»Ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ±Ø¤Î±ØÄ¹¤µ¤ó¤Ë»þ¹ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÊØ¤ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÆü¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ËÜÊª¤ÎÍ¼Ä¥Å´Æ»¤Î¥À¥¤¥ä¥°¥é¥à¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥À¥¤¥ä¥°¥é¥à¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¡¢Í¼Ä¥Å´Æ»¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÌ¾¡¢»þ¹ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Îó¼Ö¤òÉ½¤¹°ìËÜ¤ÎÀþ¤ò¸«¤ë¤Èº£¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¡¢Í¼Ä¥Å´Æ»¥À¥¤¥ä¥°¥é¥à
Ê¿ÏÂ±ØÂ¦¤«¤é¼ãºÚ±ØÊýÌÌ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãº¹Û´Ø·¸¤Î½»Âð¤ä·úÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ËÍ¼Ä¥Å´Æ»¤Î9600·¿SL¤È¡¢¹ñÅ´Í¼Ä¥Àþ¤òÁö¤ëD51¤¬¾®¤µ¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂ±Ø¤«¤é¸«¤¿¼ãºÚ±ØÊýÌÌ
Ê¿ÏÂ±Ø¤«¤é¸«¤¿¼ãºÚ±ØÊýÌÌ
¶ÓÂô±ØÀ×¡½¡½»°ÃÊ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸¸±Æ
Ê¿ÏÂ±Ø¤«¤é¤µ¤é¤Ë·ª»³ÊýÌÌ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢Í¼Ä¥Å´Æ»¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢»°ÃÊ¼°¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¶ÓÂô±ØÀ×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ45¡Ê1970¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¶ÓÂô±Ø¤Ë¤Ï¶ÓÂôÍ·±àÃÏ¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢Í¼Ä¥¤ÇÍ£°ì¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ë¬¤ì¤¿»þ¡¢Î¹µÒ°·¤¤¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ÆÀÐÃºÎó¼Ö¤Î¤ß¤¬Áö¤ê¡¢Í·±àÃÏ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¶ÓÂô±Ø¡¢¶ÓÂôÍ·±àÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¼«Á³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë»ö¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»¶ÓÂô¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë
Í¼Ä¥Å´Æ»¶ÓÂô¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÅÐ¤ë
Í¼Ä¥Å´Æ»¶ÓÂô¤«¤éÊ¿ÏÂ±Ø¤Ø
¼Ì¿¿¤Ï·ª»³ÊýÌÌ¤«¤éÅÐ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¶ÓÂô±Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯°ìÃÊÌÜ¤ËÆþ¤ë²ßÊªÎó¼Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆóÃÊÌÜ¤òÅÐ¤ëÆ±Îó¼Ö¡¢3ËçÌÜ¤Ï¶ÓÂô±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ»°ÃÊÌÜ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¾å¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤òÄÌ¤êÍ¼Ä¥ÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦SL¤Ç¡¢3Ëç¤È¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Æ±Îó¼Ö¤Ç¹âÄãº¹¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤¬½ª¤ï¤êÀþÏ©¤Î²£¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê¿ÏÂ±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Îµ¡´Ø»Î¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¤¡×¡Ö¤Ï¤¤¡ªÍ¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×»ä¤Ï½é¤á¤ÆËÜÊª¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Ë¾è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¶½Ê³¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»DD1001±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î·Ê¿§
µ²±¤Î¥ì¡¼¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Í¼Ä¥Å´Æ»¤Î²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥¹¤Ç¿·Í¼Ä¥±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Ä¥Å´Æ»¤Ï¾¼ÏÂ50¡Ê1975¡ËÇ¯¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¼Ë¤âÀþÏ©¤â¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å´Æ»¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿±ØÀ×¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤«¤¹¤«¤Êº¯À×¤äÃÏ·Á¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢Å´Æ»¤ÎÂ¸ºß¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»¨Áð¤ËËä¤â¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¡¢¿¹¤ËÄÀ¤ó¤Àµ¡´Ø¸Ë¡¢¼ÐÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÃÊº¹¡½¡½¤½¤ì¤é¤ÏÌµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÅ´Ï©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Í¼Ä¥ÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¼Ä¥¤ÎÃº¹Û¤äÅ´Æ»¤Î»ö¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤äNPOË¡¿Í¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î³«ºÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤â¡¢µ²±¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ïº£¤âÍ¼Ä¥¤ÎÃÏ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿»³¸ýÇî
ÀÄ»³°ìÃúÌÜ¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯±¡±¡Ä¹¡£¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¾¼ÏÂ62¡Ê1987¡ËÇ¯¤«¤é¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÅ´Æ»¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢º£¤âÅ´Æ»¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£ÊüÁ÷Âç³Ø¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ë»ÑÀª³Ø¡×¹Ö»Õ ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ»ÑÀª¶µ°é¶¨²ñÍý»ö¡¢¸µÁá°ðÅÄÂç³Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¹Ö»Õ¡£¡ÖÀÄ»³°ìÃúÌÜ¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯±¡¡×¡Êhttps://aoyama1.jp¡Ë¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¡Êinfo@aoyama1.jp¡Ë
