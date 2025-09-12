¡Ú¥À¥¤¥½ー¤Î¥Ð¥Ã¥°¡Û¤¬Í¥½¨¡ª¡Ö2ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤¤¬²ÄÇ½¡×¡Ö¹¥¤ß¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¼Ð¤á¤¬¤±¤Ç¤¤ë¡×¤À¤Ã¤Æ¡ª
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¤Ç¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥×¥Á¥×¥é¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2way»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤â¡£Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2way¤Ç»È¤¨¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö2WAY¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¹õ¤È¥«ー¥¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ð¥¤¥«¥éー¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â*¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥·¥ç¥ë¥Àー¤È¥Èー¥È¤Î2ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê´üÂÔ¡£³°Â¦¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¥Ó¥Ëー¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡Ë¡×\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÎÃ¤ä¤«¤ÊÆ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£³°Â¦¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¼ê¤Ï¥Á¥åー¥Ö¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó22cm ¡ß 31cm ¡ß 7.5cm¤È¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡£¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â¤¹¤ë¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§»È¤¤¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤È¿å¿§¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÃåÃÏ¡£Ã±ÉÊ¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Á¤¬¹¤¯500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â³Ú¡¹Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
»°³Ñ·Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼Ð¤á¤¬¤±¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¼Ð¤á¤¬¤±¥Ð¥Ã¥°¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»°³Ñ·Á¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ð¤á¤¬¤±¥Ð¥Ã¥°¡£¸ý¤¬¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÇÂç¤¤¯³«¤¯¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â³Ú¡¹¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ýー¥¿ー¤Î¤È¤â*¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ç¥ë¥ÀーÉ³ÉôÊ¬¤ÏÌó120cm¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¼Ð¤á¤¬¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¹¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¤¿¤¤Æü¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Emi.S