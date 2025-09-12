¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É10¡×¤ÎÃÏ¿Ì¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡Ä¡© ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÏµå¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¡ª
2025Ç¯8·î25Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê
¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ Âç³ØÃÏµå²Ê³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
¤ÎÂè1´¬¡¢Âè2´¬¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëÃÏµå³Ø¶µ²Ê½ñ
¡ØUNDERSTANDING EARTH¡Ù(8th edition)
¤òÁ´3´¬¤Î¹½À®¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥È¥ëÂÐÎ®¤Ê¤ÉÃÏµåÆâÉô¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë²Ð»³¤äÃÏÁØ¡¢´äÀÐÊÑÀ®¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¸ÇÂÎÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3´¬¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¡¦³¤ÍÎ¤ÎÂç½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë²¹ÃÈ²½¡¢¥Þ¥¯¥íÅª»ëÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤¿µ¤¸õÂçÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÁØÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢´ðÁÃ¤«¤éÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÏµå²Ê³Ø¡¢ÏÇÀ±²Ê³Ø¡¢ÃÏ¼Á³Ø¤Î²Ê³Ø½ñ¤òÃÎ²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤ÊÆþÌç½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£
²æ¡¹¤¬½»¤àÃÏµå¤Î¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¿Ì¤ÎÂç¤¤µ¤ò·×Â¬¤¹¤ë
¿Ì¸»¤ÎÆÃÄê¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍý²ò¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤âÆÃÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Î¾ò·ï(¿Ì¸»¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤ä¹°èÃÏ¼Á¤Ê¤É)¤¬Åù¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ëÃÏ¿ÌÇÈ¤Î¶¯¤µ¤È·ÑÂ³»þ´Ö¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÀøºßÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤ò·èÄê¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥Ò¥¿¡¼¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É
1935Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ê¥Ò¥¿¡¼¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¤¹¤¿¤á¤ÎÃ±½ã¤Ê¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÜÅÙ¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¥Ò¥¿¡¼¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ10.11¡Ë¡£
¥ê¥Ò¥¿¡¼¤Ï¼ã¤¤¤³¤íÅ·Ê¸³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉý¹¤¤ÃÍ¤ò¤È¤ë¹±À±¤Î¸÷ÅÙ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¬ÂÐ¿ô¥¹¥±¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤òÃÏ¿Ì¤Ë±þÍÑ¤·¡¢¡Ö´ð½à¤È¤Ê¤ëµ÷Î¥¤ËÀßÃÖ¤·¤¿É¸½à·¿¤ÎÃÏ¿Ì·×¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ëÃÏÌÌ¤ÎºÇÂç¿¶Éý¡×¤ÎÂÐ¿ô¤òÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Î¼ÜÅÙ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ò¥¿¡¼¤Î¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏ¿Ì·×¤«¤éÅùµ÷Î¥¤Ç2¤Ä¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬1°ã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹ÃÏÌÌ¤ÎºÇÂç¿¶Éý¤Î°ã¤¤¤Ï10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÃÏÌÌ¤ÎÍÉ¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É2¤ÎÃÏ¿Ì¤Î10ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É4¤Î¾ì¹ç¤Î100ÇÜ¤ÎÃÏ¿ÌÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
ÃÏ¿ÌÇÈ¤È¤·¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬1¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÌó32ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5¤ÎÃÏ¿Ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ32 ¡ß 32¡¢¤Ä¤Þ¤êÌó1000ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ÜÅÙ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅìËÌ¤Çµ¯¤¤¿µðÂçÃÏ¿Ì¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5¤ÎÃÏ¿Ì¤Î100ËüÇÜ¤â¤Î°ÒÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Ì¸»¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃÏ¿ÌÇÈ¤Ï¸º¿ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ò¥¿¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ¯°Æ¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤É¤ó¤ÊÃÏ¿Ì·×¤Ë¤âÅù¤·¤¯Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ì¸»¤«¤éÃÏ¿Ì·×¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏ¿ÌÆ°¤Î·×Â¬ÃÍ¤òÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì·×¤¬¿Ì¸»¤«¤é¤É¤ì¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬¤Û¤ÜÆ±°ì¤Î¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥ÉÃÍ¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë»»½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¤Ê¥°¥é¥Õ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡Ê¿Þ10.11»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É
¡Ö¥ê¥Ò¥¿¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬¹¥¤ó¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÇÁØ±¿Æ°¤ÎÊªÍýÅªÀ¼Á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ËÁê´Ø¤¹¤ëÃÏ¿Ìµ¬ÌÏ¤Î¼ÜÅÙ¤À¡£
¤½¤ì¤¬¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÇÁØ±¿Æ°¤ÎÀ¸¤¸¤¿ÌÌÀÑ¤ÈÊ¿¶Ñ¤¹¤Ù¤êÎÌ¤ÎÀÑ¤ËÈæÎã¤·¤¿¿ô»ú¤ÇÃÇÁØ±¿Æ°¤ÎÂç¤¤µ¤òÄêµÁ¤·¤¿ÃÏ¿Ì¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ë1ÂÐ1¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï¡¢ÃÇÁØ±¿Æ°¤ÎÌÌÀÑ¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤´¤È¤Ë¤ª¤è¤½1Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¥ê¥Ò¥¿¡¼¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Î¤É¤Á¤é¤Î¼êË¡¤Ç·×»»¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±¤¸·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÏ¿Ì·×¤«¤é¤è¤êÀµ³Î¤ÊÃÍ¤ò»»½Ð¤Ç¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÇÁØ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÄ´ºº¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤«¤éÄ¾ÀÜµá¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÉÑÅÙ
ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¾®¤µ¤ÊÃÏ¿Ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤¡£¤³¤Î·Ð¸³Â§¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÉÑÅÙ¤Èµ¬ÌÏ¤ÎÃ±½ã¤ÊÁê´Ø´Ø·¸¤È¤·¤ÆÉ½¤»¤ë¡Ê¿Þ10.12¡Ë¡£
À¤³¦¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É2¤ò¾å²ó¤ëÃÏ¿Ì¤¬Ìó100Ëü²óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´ÖÈ¯À¸¿ô¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬1¾å¤¬¤ë¤È10Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ¿Ì¤ÏÇ¯´ÖÌó10Ëü²ó¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5Ä¶¤ÏÌó1000²ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7Ä¶¤ÏÌó10²ó¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅý·×¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8Ä¶¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9Ä¶¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢2011Ç¯¤ËÆüËÜ¶á³¤¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ßÂÓ¤Ë¤¢¤ë¾×¾åÃÇÁØ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.0¡Ë¡¢2004Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥È¥éÅç²ÃÏ¿Ì¡ÊÆ±9.2¡Ë¡¢1964Ç¯¤Î¥¢¥é¥¹¥«ÃÏ¿Ì¡ÊÆ±9.1¡Ë¡¢1960Ç¯¡ÊÆ±9.5¡Ë¤È2010Ç¯¡ÊÆ±8.8¡Ë¤Î¥Á¥êÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÉÑÅÙ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤³¤ÎÅý·×¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ßÂÓ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥á¥¬¥¹¥é¥¹¥È¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É10¤ÎÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ë¤ÏÂç¤¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶µðÂçÃÏ¿Ì¤Ï¤³¤ÎË¡Â§¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É10¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï100Ç¯¤Ë1ÅÙ°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
