¥Ñ¥êÀ¤Âå¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤é¤º
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î»î¶âÀÐ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢6Æü¤Î½éÀï¡¦¥á¥¥·¥³Àï¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤é¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤âÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¡¢0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Èà¤é¤¬¥Õ¥ë¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¯¹ë¹ñ¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÀï¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎWÇÕ¤Ï48¤«¹ñ½Ð¾ì¡£·è¾¡¤Þ¤ÇºÇÂç8»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È16¤Ë¹Ô¤±¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤Ï¥Ù¥¹¥È32Æþ¤ê¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤«¤é16¡¦8¡¦4¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡Ö2¥Á¡¼¥àÊ¬¡¢3¥Á¡¼¥àÊ¬¤ÎÁª¼êÁØ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î½áÂô¤Ê¿ØÍÆ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÌ¤·Ð¸³¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¤ò8¿Í¤â¾·½¸¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Áµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤ÈÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼çÎÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ë6¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Î4¿Í¤¬9Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¡Ê¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º£¡¢½Ð¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È32ºÐ¤Î°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿Á´°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Èà¤é¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿´Øº¬
¡¡4¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤ºÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB)¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿Ë¾·î¡£192¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¿ÅÙ¤«¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¡£Á°È¾21Ê¬¤Ë¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¡ÊÎ¶¿Î¡Ë¤Ç¤â¡É²øÊªÅª¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡É¤¬¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Áê¼ê¤Ç¤â¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤À¤±¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Á°È¾30Ê¬¤Î1¼ºÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÁê¼êº¸WB¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥ó¤ËÆÍÇË¤òµö¤·¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥Ç¥Ï¥¹¤ËÅÏ¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ä¹Í§¤À¤±¤Î¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½êÂ°¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥¹¥¤òºî¤ë¤Ê¡×¤È¾ïÆüº¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼éÈ÷¤ÎÃÕÀÛ¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¡£Èà¤Ï¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¼éÈ÷¿Ø¤Î´Øº¬¤â¡¢3¥Ð¥Ã¥¯±¦¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤éÉÔ´·¤ì¤Ê4¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCB)¤ÇÊ³Æ®¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Î¥Õ¥©¥ê¥é¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤Î2¼ºÅÀÌÜ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥í¥°¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î·Á¤Ç¥´¡¼¥ë·è¤á¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤òËÉ¤²¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Áö¤ë¥é¥¤¥ó¼è¤ê¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤¤³°¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¡¢PK¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉé¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ´ã¤Ë½¨¤Ç¤¿Èà¤é¤·¤¤Êª¸À¤¤¤Ç¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥à¥À¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â´Øº¬¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Èà¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¶á¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£DF¿Ø¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬Â¿¤¤º£¡¢½êÂ°Àè¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î³èÆ°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¿·Å·ÃÏ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Æ£ÅÄ¡¢ÎëÌÚ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤º
¡¡ÃæÈ×¤ÎÆ£ÅÄ¤ÈÎëÌÚÍ£¿Í¤âËÜÍè¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£ÅÄ¤Ïº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃ¥¤¤¤¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÌá¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·âÌÌ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤ò½Ð¤¹Æ¯¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¤âµ±¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤ËÁê¼êDF¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢Á°Àþ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç°ËÅì¤Ë½Ð¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¼éÈ÷¤Î¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£DF¤¬²¿²ó¤âÃæ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤½¤³¤ÏÀèÆÉ¤ß¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¥¤Ã¤¿¸å¤ÏÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Èà¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤¬Á´¤Æ½Ð¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â¸å¤í¸þ¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÆÀÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÎëÌÚÍ£¿Í¤â¤Þ¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥ó¥Ø¥ó¡Ë´Þ¤á¡¢¥Ñ¥êÀ¤Âå¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬9¤«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¿Íºà¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë