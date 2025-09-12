Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¹×¸¥¤â¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ÊÉ¡×¡¡28ºÐ¤Ç´¶¤¸¤¿¿¤ÓÂå¡Ö¤Þ¤¿°ì¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡×
Ìö¿Ê¥Á¡¼¥à¤òºÇÁ°Àþ¤Ç»Ù¤¨¤ë³ÀÅÄÍµÚö
¡¡º£µ¨J1¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡£
¡¡¤½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëFW³ÀÅÄÍµÚö¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤Áª¼êÁü¤È¡¢¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÉÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿¡¿Á´2²óÃæ¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡º£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë³ÀÅÄ¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÁ´Á³ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÂç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ä¡¢¹¶·â¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯Ìò¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤â¹¥Ä´¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢³ÀÅÄ¼«¿È¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¿·¤·¤¤ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥×ÃÆ¤ò·è¤á¡¢ÆÀÅÀ²¦¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëÂç²ñ4¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ë¡£Âè2Àï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢89Ê¬´ÖÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÀÅÄ¼«¿È¡¢¤³¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£8·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï2-1¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤â¡¢79Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö1¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¡Ê1-2¡Ë¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê4-2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾45Ê¬¤Î¤ß¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ç¼éÈ÷¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÌò³ä¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÅÚÂæ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊÉ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£Áê¼ê¤¬¡Ø¤ª¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍFMÀï¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥×ÃÆ¤ÏÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÊÉ¤Ø¤ÎÅú¤¨¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡ËþÂ¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÃ²¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éº£¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Î»Ñ¤â¤â¤Á¤í¤óÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡ËÉôÊ¬¤ä¡¢¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀºÅÙ¡¢µ»½Ñ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¤½¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë²£ÉÍFMÀï¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥×ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎDF¸Å²ìÂÀÍÛ¤â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿°ì·â¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÉ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤½¤³¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¡£¿·¤¿¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ì¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âº£¤Ï¿·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇÁ°Àþ¤«¤é¼éÈ÷¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÊ£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×ËüÇ½·¿¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Öº£¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ÆÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢Áö¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¡Ø¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¡£¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÌ£¤¬½Ð¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ¾Íµ¤¬½Ð¤¿¤é¤Þ¤¿°ì¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡×
¡¡ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿³ÀÅÄ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´Á³¡¢²¶¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤ËÌ£¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£¤Ï¤¿¤ÀÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÉ¬»à¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹Í¾Íµ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡Öº£¡¢Çð¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÉ¬»à¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡×
¡¡»Ä¤ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ2011Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬»à¤Ë¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯³ÀÅÄ¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë