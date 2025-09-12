14日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、一晩で120万円稼いだこともあるプロマジシャンと、そんな彼を恋のマジックにかけた女性の新婚夫婦が登場する。



【写真】スゴ腕マジシャンが愛した女性 明るい笑顔に心つかまれた！

夫は8歳からマジックを始め、中学生でプロになったスゴ腕。幼少期から海外に行き、ジュニアコンクールで世界3位に輝いた実績も持つ。現在は企業の営業マンをしながら、依頼に応じてマジシャンとしても活躍している。一方、妻は幼稚園の先生をしているという。



2人の出会いは、マジシャンの店長が営むバーだった。元々は友人に連れられて行ったそのバーに、後日妻が1人で訪れた際、店長から「マジシャン」と紹介された男性が今の夫。夫もそのバーに客として通っていたのだった。当時の夫は髪が長く毛先は金髪で、妻からの第一印象は「チャラそう」。ただ、妻は妻でカウンターチェアに三角座りし、コアラがお尻をかくショート動画を何十回も見ており、夫は「変」と思っていたとか。お互い最初の印象はいまいちだったが、数々のマジックを披露してくれる夫に次第に心をつかまれた妻。夫も妻の明るい性格に惹かれていったという。



そんなある日、米・ラスベガスでの2年契約の仕事が夫に舞い込んでくる。現地に家も借り、準備金500万円も用意したところでバーに報告へ。たまたま来店していた妻は「行かんといてほしい」と感じたことで、自身の恋心に気づく。その帰り、夫を送った妻は「寂しいから最後にハグしよう」と提案。それで夫は「恋のマジックをかけられた」らしく、「海外に行くけど付き合ってほしい」と告白したという。



そこから渡米まで、たった1カ月の同棲生活がスタート。夫は胃袋をつかまれ、妻をより好きになったという。気持ち的にはもう妻と離れたくない―。しかし「せっかくのチャンスだから」と妻が後押しして渡米。毎晩、どちらかが寝落ちするまで電話をつなぐ日々が始まった。



ラスベガスでは一晩で120万円稼ぐ日もあったという順風満帆なマジシャン生活。しかし4カ月ほどが経過した頃、周りに不幸があったことで深く落ち込んだ妻が浮上できない状態に。夫はそんな妻を励まそうとひとまず帰国。そこで、あることが決め手となって、金や名声よりも愛を選び日本にとどまることを決意する。



その後、めでたく結ばれた2人の新婚生活は幸せそのもの。しかし「プロポーズがなかったのが心残り」と妻は話す。番組ではそんな妻のために夫が渾身（こんしん）のプロポーズマジックを披露する。



