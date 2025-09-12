¤â¤¦ÇÑ»ß!? ÅÔÆâ½ÄÃÇ¤Î¡Ö·ã¥ì¥¢¡¦Ä¶¥í¥ó¥°Ï©Àþ¥Ð¥¹¡×3Ç¯¤Ç¾ÃÌÇ ²þÊÑ¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÇÑ»ß¤ò¹µ¤¨¤¿¡Ö050·ÏÅý¡×¤Ë¾è¼Ö
¡¡µþ²¦¥Ð¥¹¤Ï2025Ç¯9·îÃæ¤Ë³Æ±Ä¶È½ê¤Ç¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ò²þÇÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤é¿·½É·ÐÍ³¤ÇÅÔ¿´Éô¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¤Î¡Ö050¡×·ÏÅý¤âÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÇÑ»ß¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î050·ÏÅý¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÖÁë¤Ç´Ñ¸÷¢ö¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö050·ÏÅý¡×¤«¤é¸«¤¨¤ëÅÔÆâÌ¾½ê¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡050·ÏÅý¤ÎÇÑ»ßÆü¤Ï9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½ª±¿¹ÔÆü¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡×³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î050·ÏÅý¡Ê½ÂÃ«±Ø¡Á¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯9·î17Æü¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏËèÆü3±ýÉü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·î1Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤«¤é½ÂÃ«±Ø¢ª¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§´Ö¤ÇËèÆü1ËÜ¤Î¤ß¤Ë¸º¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ030·ÏÅý¡Ê±ÊÊ¡Ä®¡Á¥Ð¥¹¥¿¿·½É¡Á¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·î¤«¤é¤Ï050·ÏÅý¡¦030·ÏÅý¤È¤âÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË¤Î±¿¹Ô¤ò¤ä¤á¡¢ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Î¤ß¤Î±¿¹Ô¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡050·ÏÅý¡¦030·ÏÅý¤È¤â¡¢µþ²¦¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏJR»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤Ï©Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏ©Àþ¤Ï2021Ç¯10·î1Æü¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿052·ÏÅý¡Ê½ÂÃ«±Ø¡Á¿·½É±ØÀ¾¸ý·ÐÍ³¡Á¿·¶¶±Ø¡Ë¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯9·î¤Ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤¬³«¶È¤·¤¿ºÝ¡¢È¯Ãå¤ò¿·¶¶¤«¤é¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢052·ÏÅý¤¬050·ÏÅý¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡050·ÏÅý¤Î½ÂÃ«±Ø¡Á¿·½É±ØÀ¾¸ý´Ö¤ÏÆ±¤¸µþ²¦¥Ð¥¹¤Î¡Ö½É51¡×·ÏÅý¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â½ÂÃ«±Ø¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤ÈJRÀþ¤Î½ÂÃ«±Ø¤ò·ë¤ÖÏ¢ÍíÄÌÏ©¤Î¿¿²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤ê¾ì¤Ï050·ÏÅý¤¬2ÈÖ¡¢½É51·ÏÅý¤¬1ÈÖ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡050·ÏÅý¡¦½É51¤È¤â¡¢½ÂÃ«±Ø¤ò½Ð¤ë¤È»³¼êÀþ¤ÎÀþÏ©¤ÎÀ¾Â¦¤òÄÌ¤ê¡¢½ÂÃ«¶èÌò½ê¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¡¦»²µÜ¶¶±Ø¡¦½½Æó¼ÒÃÓ¤Î²¼¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·½É±ØÀ¾¸ý¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢½ÂÃ«±ØÁ°¸òº¹ÅÀ¡Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡Ë¤äÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ÎÀ¾Â¦¡¢ÅÔÄ£¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¿·½ÉÃæ±û¸ø±à¤ÎÏÆ¤òÄÌ¤ê¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ýÉÕ¶á¤Ç¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÁë¤Ç´Ñ¸÷¤Ç¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡050·ÏÅý¤Î¾èµÒ¤Ï¡¢ÇÑ»ß¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¿ô¤¤¤¿¤Û¤«¡¢½É51·ÏÅý¤òÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µµÒ¤ä¡¢ÆüÍË¤È¤¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¶õÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·½É±Ø¤ËÃå¤¯º¢¤Ë¤ÏÎ©¤ÁµÒ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´Éô¤Ï030·ÏÅý¤È½ÅÊ£
¡¡¿·½É±ØÀ¾¸ý¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë21ÈÖ¾è¤ê¾ì¤ËÄä¼Ö¤·¡¢¤³¤³¤Ç»þ´ÖÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21ÈÖ¾è¤ê¾ì¤Ï½É45·ÏÅý¡Ê¿·½É±ØÀ¾¸ý¡ÁÃæÌî±Ø¡Ë¤âÈ¯Ãå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾èÌ³°÷¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤Ç¤Ï¹âÂ®¥Ð¥¹¹ß¼Ö¸ý¤Î3³¬¤ËÆþ¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î¥Ð¥¹¤Ï030·ÏÅý¤Î±ÊÊ¡Ä®¹Ô¤¡Ê¼ÆÅÄÅì¸ã»£±Æ¡Ë
¡¡¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§´Ö¤Ï¡¢±ÊÊ¡Ä®¤«¤éÍè¤ë030·ÏÅý¤È·ÐÏ©¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½É±ØÀ¾¸ý¤ÇÎ©¤ÁµÒ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÂÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ëÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤Ï¿·½ÉÆî¸ý¸òÄÌ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ö¥Ð¥¹¥¿¿·½É¡×¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Û¤«¡¢¿·½É¸æ±ñ¤â·ÐÍ³¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¹ß¤ê¤ë¾èµÒ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢½ÂÃ«¡¦¿·½ÉÀ¾¸ý¤È¤â²þÎÉ¹©»ö¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿·½É¤Ï¥Ð¥¹Ää¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¡Ö½é¸«»¦¤·¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤Ï¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¤Û¤«¡¢JRÀþ¤ä郄Åç²°¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÎÉ¤¯¡¢»þ´Ö¤µ¤¨¹ç¤¨¤Ð»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬4³¬¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢050·ÏÅý¤ä030·ÏÅý¤Ï3³¬¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¹ß¼Ö¸ý¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹Ää¤òÈ¯Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·½É¸æ±ñ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤ê»ÍÃ«°ìÃúÌÜ¤ËÅþÃå¡£JR»Í¥ÄÃ«±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹Ää¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç1¿Í¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢050·ÏÅý¤Ï½ªÅÀ¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¹Äµï¤ÎÀ¾Â¦¡¦È¾Â¢Ìç¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¹Äµï¤ÎËÌÂ¦¤òÈ¾¼þ¤·¤ÆÂç¼êÄ®¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Â¢Ìç¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤ÏÀéÄ»¥öÊ¥¤¬¤¢¤ê¡¢½ÕÀè¤Ïºù¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤ÏÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Äµï¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë´¥Ìç¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¡¢ÃÝ¶¶¤ÎËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¹Äµï¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿ÀÅÄ·Ù»¡ÄÌ¤ê¤ä¿ÀÅÄ¶¶¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂç¼êÄ®¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë³¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐÏ©¤¬±ó²ó¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï050·ÏÅý¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë052·ÏÅý¤Î»þÂå¤Ë¥Ð¥¹Ää¤¬Âç¼êÄ®¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾»Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢µþ²¦¥Ð¥¹¤ÎÂç¼êÄ®¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥Ö¥Ð¥¹Ää¤Ï2023Ç¯9·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¤ÏÂç¼êÄ®¸òº¹ÅÀ¤Çº¸ÀÞ¤·¤Æ¡¢¹Äµï¤ÎÂç¼êÌç¤òÇØ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±ÊÂåÄÌ¤ê¤òÅì¤ØÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤ÇJRÀþ¤ò¤¯¤°¤ê¡¢Åìµþ±ØÆüËÜ¶¶¸ý¤ò±¦¼ê¤Ë¸«¤Æ¸âÉþ¶¶¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¡¢³°ËÙÄÌ¤ê¤òÆî²¼¤·¤ÆÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¤¬¸«¤¨¤ë¤È½ªÅÀ¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅþÃå¤·¤¿050·ÏÅý¤Î¥Ð¥¹¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·030·ÏÅý±ÊÊ¡Ä®¹Ô¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½ÐÈ¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹Ää¤ò°ìÃ¶Î¥¤ì¤ÆÂÔµ¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢16ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é030·ÏÅý¤È¤·¤ÆÈ¯¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢050·ÏÅý¤ÎÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤Î030·ÏÅý¤â»þ¹ï¤äÊØ¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ë2.5±ýÉü¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î28Æü¤«¤é1±ýÉü¤Ë¸º¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£