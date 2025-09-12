¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤¬Ê§¿¡¤·¤¿¤¤¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ë
¡¡½ªÈ×¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¡£¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê21ºÐ¡¿Àì½¤Âç³Ø£´Ç¯¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ã¸¡¹¤È¡¢¾Ð¤ß¤¹¤éÉâ¤«¤Ù¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥Ù¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¡£
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¹ÃÈå¡¡photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡¡¿ÈÄ¹£²£í¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯¿´Â¡¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò»ý¤Ä21ºÐ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¤ÓÂ³¤±¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¹ÃÈå¼«¿È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÃÈå¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÏÉð´ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃå¼Â¤Ë¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ÃÈå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
¡¡¾Ð´é¤Î±¢¤Ë¡¢Èë¤á¤¿Æ®»Ö¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ø¸þ¤±¡¢¹ÃÈå¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇËá¤¤¤¿Éð´ï¡Û
¡½¡½¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ¡¢²ÝÂê¡¢¼ý³Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÃÈå¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥µ¡¼¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¡¼¥Ö°Ê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¡©
¹ÃÈå¡¡¹¶·â¤ÎÌÌ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÊÂç³Ø¤Î»î¹ç¤¬¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤ÏÎý½¬¤«¤é¾ï¤Ë¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤êÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿»þ¤â¼«Á³¤ËÂ¤ò°ìÊâ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Êø¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾åÃ£¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¤¡£¤´¼«¿È¤â´Þ¤á¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤ä¶¯¤ß¤ò¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÃÈå¡¡ÀÐÀî¡ÊÍ´´õ¡ËÁª¼ê¤ÈÂçÄÍ¡ÊÃ£Àë¡ËÁª¼ê¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¤É¤Á¤é¤â¤³¤Ê¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¹¶·â·¿¤Ç¡¢郄¶¶¡ÊÍõ¡ËÁª¼ê¤ÈÉÙÅÄ¡Ê¾ÇÏ¡ËÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷·¿¤À¤±¤É¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬Éð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤¬Êä¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢郄¶¶Áª¼ê¤äÉÙÅÄÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÉ¾²Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¤µ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ò¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú¥µ¡¼¥Ö¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÇ³«ºö¡Û
¡½¡½¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Éé½ê¤ä½ªÈ×¤Î¹ÃÈåÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢µÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê¤¬¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥µ¡¼¥Ö¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÃÈå¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤±¤ë¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¸å¤Ë±¦¸ª¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¹ÃÈå photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡½¡½¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÃÈå¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤òÆþ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ°Æ»¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¸µ¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¡¼¥Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢ÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÃÈå¡¡¤¢¤Þ¤ê±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ë¤¿¤á¤ËÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¡¼¥Ö¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥È¥¹¤òÄã¤¯¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤Û¤¦¤¬Æþ¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÄã¤¤¥È¥¹¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¹â¤¯¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÎý½¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹ÃÈå¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¹¶·â¤òÂ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¿ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éµÍ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¹ÃÈå¡¡´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÉã¤Î¶µ¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤è¤ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥ß¥¹¤·¤¿»þ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥¹¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ÂÐ½è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÃÈå¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú³ØÀ¸¤é¤·¤¤À¸³è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡½¡½¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬·ù¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆSV¥ê¡¼¥°¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Î»ÅÊý¤ä°Õ¼±¡¢¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹ÃÈå¡¡¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°Áê¼ê¤À¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤È½¦¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤è¤êºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÆ¤ä´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Äµ»½Ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀì½¤Âç³Ø¤Ç¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°¤äÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¡¢Ë»¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹ÃÈå¡¡¥ª¥Õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÙ¤á¤ë¤Ê¤éµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤âÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¤À¸³è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°û¤ß²ñ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤µ¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤·¡£Âç³Ø¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ÏÁ´¥«¥ì¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿»þ¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤´¼«¿È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÃÈå¡¡¤â¤Á¤í¤óÉ½¾´Âæ¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¡¢É½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÂåÉ½¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢½çÅö¤Ë¤¤¤±¤ÐÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÀï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÃÈå¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¡¢¾¡¤ÁÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
2003Ç¯£¹·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜºê¸©½Ð¿È¡£200cm¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£Àì½¤Âç³Ø¡Ê£´Ç¯¡Ë½êÂ°¡£¾®³Ø£²Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢ÆüÆî¿¶ÆÁ¹â¹»¡ÊµÜºê¡Ë»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç³èÌö¡£2022Ç¯¤ËÀì½¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ÈÆ±Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Íâ23Ç¯°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½ºÇÇ¯¾¯¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£