¿ÆÂ²¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¤ä°äÂÎ¤Î°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°ú¤ÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò·Ù»¡¤â½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤´°äÂÎ¤¬·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤âº¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ËÜ¿Í¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò·Ù»¡¤Ë¸«¤»¡¢·Ù»¡¤¬¿ÆÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ÆÂ²¤ÏÃ¯¤â¿È¸µ³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó°äÂÎ¤Î°ú¤¼è¤ê¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÎ¹ÉÂ¿ÍµÚ¹ÔÎ¹»àË´¿Í¼è°·Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÎÌò½ê¤ÎÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤Ç²ÐÁò¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌò½êÅù¤Ç°ä¹ü¤òÍÂ¤«¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÌµ±ïÄÍ¤Ê¤É¤ËÁò¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¸¡»ë¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ù»¡½ð¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌò½ê¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìò½ê¤Ë°äÂÎ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¡£¿È¸µ³ÎÇ§¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¼ê¤Ï¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡¡¦Ìò½ê¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»°¼Ô¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢·Ù»¡¤¬ºÇ¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿ºö¤Ï¡¢»õ·¿¤Î¾È¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢»õ·¿¤Ç¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤«¤¯¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°Ê¸å¡¢°ÑÇ¤·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡Ê»õ²Ê°å¡¦Â¾¡Ë¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¡Ö·Ù»¡»õ²Ê°å²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡»õ²Ê°å¤Ï·Ù»¡½ð¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¤´°äÂÎ¤Î¡Ö»õ²Ê½ê¸«¡×¡Ê»õ¤ä¸ý¤ÎÃæ¤Î¾õÂÖ¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢À¸Á°¤Î¥«¥ë¥Æ¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°äÂÎ¤Î»õ·¿¾ðÊó¤È¾È¹ç¤·¤Æ¡¢³ºÅö¼ÔËÜ¿Í¤Î³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¿È¸µ³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¡¢DNA´ÕÄê¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤ÎDNA¤òºÎ¼è¤·¤Æ·ì±ï´Ø·¸¤ò¾È¹ç¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´°äÂÎ¤Î·ì±ï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤´°äÂÎ¤À¤±¤ÎDNA¤Ç¤ÏÈ½Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£DNA´ÕÄê¤Ï¡¢°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ºÇÃ»¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙ¡¢Ä¹°ú¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï1¥õ·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¸¡»à¤Ï¡¢¸¡»ë¡¦¸¡°Æ¡¦²òË¶¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»ë¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ä¸¡»ë´±¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢»ö·ïÀ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¸¡°Æ¤Ï¡¢·Ù»¡°å¤¬¡¢°äÂÎ¤Î³°É½ÌÌ¤ò¸¡ºº¤·¡¢ÉÂÎò¤ä»àË´¾õ¶·¤«¤é°å³ØÅª¸«ÃÏ¤Ç»à°ø¤ä»àË´»þ¹ï¤Ê¤É¤ò¿äÄê¤¹¤ë¡£²òË¶¤Ï¡¢¸¡°Æ¤Ç»à°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢»ö·ïÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°å»Õ¤¬°äÂÎ¤òÀÚ³«¤·¤Æ¡¢ÆâÉô¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
ÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤ò½ñ¤¯¤¬¡¢¼«Âð¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂ±¡°Ê³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ù»¡°å¤¬¡Ö»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æó¤Ä¤Ï½ñ¼°¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Î±¦È¾Ê¬¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡Ê»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢³ºÅö¤·¤Ê¤¤É½µ¤òÆó½ÅÀþ¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤¬µÆþ¤µ¤ì¤ë¡£º¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡Ö»àË´ÆÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤òÂè»°¼Ô¤ËÂ÷¤¹¾ì¹ç¡¢ÉÂ±¡°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈñÍÑ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»à°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Î¸¡°ÆÎÁ¤ÏÅìµþ23¶è¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÔ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ÇÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¸¡°Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤ä°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷Âå¶â¤â°äÂ²¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤È10Ëü±ßÄøÅÙ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¸¡»ë¤Ë¤Ï5Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¸¡°Æ¤Ï°å»Õ¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2Ëü¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¤ÎÈ¯¹ÔÎÁ¤Ë¤â5000¡Á1Ëü±ß¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²òË¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£ÈÈºáÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë»ÊË¡²òË¶¤Ï¡¢Á´³Û¹ñ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê°äÂ²¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¹ÔÀ¯²òË¶¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¾µÂú²òË¶¤Ï¡¢°äÂ²¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÇ¤°Õ¤Î²òË¶¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤Ï¿ôËü¡Á¿ô½½Ëü±ß¤È¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
