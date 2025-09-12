¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¦µ¼Ô¤Î¿ä¤·Áª¼ê¡ÛÁáÂç¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾®ÎÓ¹áºÚ¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ
¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Áö¤ê¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡photo by ¾¾Èø¡¿AFLO
£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Âç²ñ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¡×¤òÊ¹¤¯ËÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÏÂÅÄ¸ç»Ö¤µ¤óÊÔ¤Ç¤¹¡£¡üÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ËÃË»Ò10000m
¡¡£´·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢10000m¤òÀ©¤·¤¿24ºÐ¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡¢£µ·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î¥·¥Ë¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¾¡Éé¤ËÅ°¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î¥¬¥ë¥Ó¥¢¡¦¥·¥ó¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£30ÅÙ¤ËÇ÷¤ë¾ø¤·½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥ó¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÎëÌÚ¤ÏÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²÷µó¡£´·Îã¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¹ñ´ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æü¤Î´Ý¤ò¹¤²¤ëÎëÌÚ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²ù¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÀ¤³¦Î¦Ï¢À©Äê¡Ë¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¿´Ãæ¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï5000m¤Ç¤â½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Î¾¡Éé½ê¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î15°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎëÌÚ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£¸·î¤Ë¤Ï³¤³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿£¸·î24Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï½Ð¾ì·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÙ¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤¬½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎëÌÚ¤Ë½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬Å¾¤¬¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤½¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÊó¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò10000m¤ÏÆüËÜÀª¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¾Þ¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï»ý¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï²¼°Ì¤Î¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ü»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡ËÃË»Ò3000m¾ã³²
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç£·°Ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£¸°Ì¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç£¶°Ì¡£¿ô¡¹¤Î"ÆüËÜ½é"¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢23ºÐ¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò3000m¾ã³²¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»°±º¤¬¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤¬º£Ç¯7·î¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò°ìµ¤¤Ë£¶ÉÃ¤â¹¹¿·¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤ÎµÏ¿¡¢£¸Ê¬03ÉÃ43¤Ïº£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È£³°Ì¤À¡£
¡¡µÏ¿¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È£±¼þ¤ÇÌÔÎõ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÇÏ¢¾¡Ãæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¢¥¹¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³èÌö¤Ë¡¢²æ¡¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£"À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤¿"¤È»×¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤ò»ØÆ³¤¹¤ë½çÅ·Æ²Âç¤ÎÄ¹Ìç½Ó²ð±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤·¤¿¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¤¬¡¢µÏ¿¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òµÞ¤Ë´Ë¤á¤¿¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»°±º¼«¿È¤â¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö°ìÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÊÎý½¬¤ò¡ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÓºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤é¤¬Éâ¤ÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤ÊÍê¤â¤·¤¤È¯¸À¤ÈÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ï¢Â³Æþ¾Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¾å¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Î£·Ê¬Âæ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£»°±º¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð£¹·î¤ÎÅìµþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ü¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁá°ðÅÄÂç¤Î¹»Í§¸þ¤±¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯£±·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢Åö»þÂç³Ø£´Ç¯¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤Ï12°Ì¤È·òÆ®¤·¡¢³ØÀ¸ÎòÂå£³°Ì¤È¤Ê¤ë£²»þ´Ö29Ê¬44ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö²ñ¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¾®ÎÓ¤¬·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÂçÄÍÀ½Ìô¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Îµ»ö¤À¤¬¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¡¼¥¯¥ë½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ²÷µó¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾®ÎÓ¤Ï¼«¿È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜÎòÂå10°Ì¤È¤Ê¤ë£²»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¾®ÎÓ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼ºÎé¤Ê¤¬¤é·è¤·¤ÆÂ®¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤¬¡¢¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£½ë¤µ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï100km¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢»³¾®²°¸¦µæ²ñ¤È¤¤¤¦ÅÐ»³¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤â½êÂ°¤·Áä¥ö³Ù¤äÆüËÜ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤º´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®ÎÓ¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤ÈÈ´¤µî¤Ã¤ÆÆþ¾Þ¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£