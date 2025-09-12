¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¦µ¼Ô¤Î¿ä¤·Áª¼ê¡ÛÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤Ë¤Ï8·î¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡í¶áÌ¤Íè¤Î¥ì¡¼¥¹¡í¤òÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡ª
ÃË»Ò110mH¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î12ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¡photo by Kyodo News
£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Âç²ñ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¡×¤òÊ¹¤¯ËÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤óÊÔ¤Ç¤¹¡£¡üÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡ËÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡Ä¶¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂç±¿Æ°²ñ¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡£¥Û¥¹¥È¹ñ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÏÀèÆü¡¢Á´80Ì¾¡ÊÃË»Ò49Ì¾¡¦½÷»Ò31Ì¾¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¿ä¤·Áª¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÃË»ÒÁª¼ê¤Ç¥á¥À¥ë¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤À¡£¥È¡¼¥´½Ð¿È¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÃË»Ò110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£½çÅ·Æ²Âç£´Ç¯»þ¤ËÆüËÜµÏ¿¥¿¥¤¡Ê13ÉÃ04¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¥ì¡¼¥¹¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëDL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢£±ÂæÌÜ¤Î"¼ºÇÔ"¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¸·î16Æü¤ÎAthlete Night Games in FUKUI¤Ç"¶áÌ¤Íè¤Î¥ì¡¼¥¹"¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·è¾¡¤ÏÃæÈ×¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¿·´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£10Âæ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È£²¡Á£³Âæ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÇÁö¤ì¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â®Êó¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö12.90¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤ÏÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£Àµ¼°µÏ¿¤Ï12ÉÃ92¡Ê¡Ü0.6¡Ë¡£¸½ºß23ºÐ¤ÎÂ¼ÃÝ¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î12ÉÃÂæ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ïº£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È£²°Ì¡¢À¤³¦ÎòÂå¤Ç¤â11°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤Ï12ÉÃ88¡¢À¤³¦µÏ¿¤Ï12ÉÃ80¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÍ¥¾¡µÏ¿¤Ï12ÉÃ99¡Ê¡Ý0.1¡Ë¤À¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼ÃÝ¡£Á°¡¹¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö12ÉÃÂæ¡×¤È¡Ö¥á¥À¥ë¡×¤òìÅÍß¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¡°æ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò"ºÆ¸½"¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡üÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï½÷»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Áª¼ê¤À¡£
¡¡Ê¡Éô¤Ï½÷»Ò100£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ò£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿°ïºà¡£ºòÇ¯¤Ï£··î¤Ë¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜµÏ¿¤ò12ÉÃ69¤Þ¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤ËÈ¯Ç®¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤òÈ¼¤¦µÆÃÓÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ò¸øÉ½¡£Åö½é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï37ÅÙÂæ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£··î¾å½Ü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£³°Ì¤ò³ÎÊÝ¡££¸·î¤Î¼Â¶ÈÃÄ¡¦³ØÀ¸ÂÐ¹³¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï12ÉÃ74¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ½µ¤ÎAthlete Night Games in FUKUI¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ë¥Ô¥¿¥êÅþÃ£¤¹¤ë12ÉÃ73¡Ê¡Ü1.4¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å°ìÈÖÆñ¤·¤¤À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤ÎÆü¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Í½Áª¡¢½à·è¾¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð²¿¤«¤·¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦Î¦¾å¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜµÏ¿¡Ê12ÉÃ69¡Ë¤Î¹¹¿·¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¡Éô¡£Èà½÷¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÆÃÓÉÂ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ü±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¡¡ÃË»Ò200m
¡¡·²Íº³äµò¤ÎÃË»Ò100£í¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±200£í¤Ï22ºÐ¤Î±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò£³Ï¢ÇÆ¡£Î¾Âç²ñ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¼«¸Ê¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë20ÉÃ12¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤âÁö¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Athlete Night Games in FUKUI¤ÇÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜÎòÂå£³°Ì¥¿¥¤¤Î20ÉÃ11¡Ê¡Ü0.9¡Ë¤Ç´°¾¡¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò0.01ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢±ß·¤Ï¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯àµÚÂèÅÀá¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ê¡£¿ÈÂÎ¤Î¾ò·ï¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢À¤Î¦¤Ç¤Ïº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø£±Ç¯»þ¤Ëº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ß·¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î200£í¤Ç¤ÏÆüËÜµÏ¿¡Ê20ÉÃ03¡Ë¤Î¹¹¿·¤È19ÉÃÂæÆÍÆþ¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë£´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ç¥á¥À¥ë¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ü»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¡¡ÃË»Ò3000£í¾ã³²
¡¡ÃæÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÏÃË»Ò3000£í¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤¬Èó¾ï¤Ë¥Û¥Ã¥È¤À¡££´Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç£·°Ì¡¢2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç£¶°Ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£¸°Ì¤ÈÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï£··î11Æü¤ÎDL¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤ÇÇúÁö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¸åÊý¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤ÈÂçÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Æ¡¢£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò£¶ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë£¸Ê¬03ÉÃ43¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ïº£µ¨À¤³¦¥ê¥¹¥È£³°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÉ½¾´Âæ¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¹¤·¤ÆµÏ¿¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡23ºÐ¤Î»°±º¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¾ã³²¤È¿å¹ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æºòµ¨¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¡Ê¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤¦Îý½¬¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ë¾ã³²¤òÃÖ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢400£í¤ä600£í¤ò¤Û¤ÜÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢½ªÈ×¤Î¥¥Ã¥¯ÎÏ¤È¾ã³²¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬»°±º¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë¿å¹ê¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÌó150£í¤¬"Ç®¤¤»þ´Ö"¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£