¤è¤¦¤ä¤¯²È¤Ø¡Ä¼áÊü¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô316¿Í¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê´î¤ó¤À
9·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô316¿Í¤¬¡¢11Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¨¥é¥Ù¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡¾LG¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¹çºî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì·úÀß¸½¾ì¤ÇÊÆ°ÜÌ±Åö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥¹¥È¥ó¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ë¹´¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤«¤é7Æü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ï317¿Í¡ÊÃËÀ307¿Í¡¢½÷À10¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï»ÄÎ±¤òÁªÂò¤·¤¿¡£»ÄÎ±¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¹´¶Ø»ÜÀß¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢°ÜÌ±´ØÏ¢¤ÎºÛÈ½¤Ê¤ÉË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£µ¢¹ñ¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¤Ï³°¹ñÀÒ¼Ô14¿Í¤â°ì½ï¤ËÅë¾è¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸áÁ°2»þ17Ê¬¤´¤í¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥¹¥È¥ó¤Î¼ýÍÆ½ê¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥Ð¥¹¤ÏÌó6»þ´ÖÁö¹Ô¸å¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¤´¤í¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Âç´Ú¹Ò¶õ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¸áÁ°1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¼ýÍÆ½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¼áÊü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼èºà¿Ø¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥®¥¸¥å¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÁíÎÎ»ö¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÂáÊáÅö»þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ»Ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÊÆ°ÜÌ±Åö¶É¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥Ð¥¹8Âæ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Þ¤Ç¼ê¾û¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¹´¶Ø¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ³°¸òÉô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÆÅö¶É¤Ë¤Ï¸·³Ê¤Ê¸îÁ÷µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²æ¡¹¤ÎÍ×ÀÁ¤É¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¹´¶Ø¤Ê¤·¤Ç¹´¶Ø»ÜÀß¤«¤é¶õ¹Á¤Ø¸îÁ÷¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿·ë²Ì¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¶õ¹ÁÅþÃåÍ½Äê»þ¹ï¤Ï12Æü¸á¸å4»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÆüÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Îµ¢¹ñ¤¬ÆÍÁ³ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ÄÎ±Í×ÀÁ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤¿¡£³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í¤¬³§¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿Íºà¤Ê¤Î¤Ç´Ú¹ñ¤ØÌá¤é¤ºÊÆ¹ñ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÊÆ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¶µ°é¡¦·±Îý¤¹¤ë°Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯µ¢¹ñ¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¢¹ñ¼êÂ³¤¤ò°ìÃ¶Ãæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ìäðý¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡Ë³°¸òÉôÄ¹´±¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñÌ±¤¬Èó¾ï¤Ë¶Ã¤¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¤ËºÆ¤Ó¡ÊÊÆ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡ËÆ¯¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤ÈÊÆÂ¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ìäÄ¹´±¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÊÆ¹ñ¤ËÍè¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³ÎÌó¤â¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡Ö¹´¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¿Í¤ÏÊÆ¹ñÆþ¹ñ»þ¤ËÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³°¸òÉô´Ø·¸¼Ô¤â¤Þ¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬µ¢¹ñ¤»¤º¤Ë°ú¤Â³¤¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÍø±×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÈÆ±¤¸¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖºÆÆþ¹ñ»þ¤Ë¡ÊÉÔË¡ÂÚºß¡ËµÏ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÊÆþ¹ñ¡Ëµö²Ä¤Î²ÄÈÝ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£µÏ¿¤¬»Ä¤ì¤ÐÉÔÍø±×Á¼ÃÖ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖESTA¡ÊÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹çË¡Åª¤ËÏ«Æ¯¤Ç¤¤ëÃóºß°÷¥Ó¥¶¡ÊL1¡¦E2¡Ë¤ä¡¢ÀßÈ÷ÀßÃÖ¡¦»î±¿Å¾¡¢¶µ°é¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¾¦ÍÑ¡ÊB1¡Ë¥Ó¥¶¤ÏÀâÌÀ¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥Ó¥¶¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤ESTA¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°ÜÌ±¤¬ÀìÌç¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥¡¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïºß´ÚÊÆÂç»È´Û¤ÇÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇESTA¤äB1¥Ó¥¶¤Î¿·µ¬È¯µë¤ÇÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡ÖÆþ¹ñ¿³ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶¼èÄù¶É¡ÊCBP¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ³¾Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£