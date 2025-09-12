ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡©¡¡´ÊÃ±£µ¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ÇÊ¬¤«¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¡É¸ý¤Î¿ê¤¨¡É
¸ý¹Ð¥±¥¢¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦µÆÃ«Éð»á¡£ËÉÙ¤Ê¿ÇÎÅ·Ð¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¿²¤¿¤¤ê¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡ÖÀµ¤·¤¤¸ý¹Ð¥±¥¢¡×¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¿Þ²ò¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿Ãø½ñ¡ØºÇ¿·ÈÇ ¿Þ²ò ²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡×¤ä¡Ö¿©¤Ù¤ëµ¡Ç½¤ÎÉ¾²Á¤Î»ÅÊý¡×¤«¤é¡Ö¸ý¹Ð¥±¥¢¤ÎÊýË¡¡×¡Ö¸ý¹Ðµ¡Ç½¸þ¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Þ¤Ç¡¢²ð¸î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºßÂð¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¡¢¤À¤ì¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¿´¿È¤Îµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤¿¾õÂÖ¡£¡Öµõ¼å¡×¡ÖÀÈ¼å¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤«¤é²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤È»ê¤ë¡¢Ãæ´Ö¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¸ý¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤è¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ý¤¬³é¤¯¡×¡Ö¸Ç¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¤à¤»¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¿ê¤¨¤¬¤«¤µ¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¤¤¤¤¡¢¸ý¤Îµ¡Ç½¤Ë¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¡Ö·ò¸ý¡×¤È¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¸ý¤Îµ¡Ç½Äã²¼¡×¤È¤Î¡¢´Ö¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ê¤¨¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ï¤µ¤µ¤¤¤Ê¤¿¤áµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤Ë¸ý¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÄã±ÉÍÜ¤ä¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ê¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¡Ë¡¢Á´¿È¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢ÀÝ¿©Óë²¼¾ã³²¤ä¿²¤¿¤¤ê¡¢»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁá¤á¤ËÈ¯¸«¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢·ò¸ý¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Þ¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÏÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ýÉôÊ¬¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¿ê¤¨¤ò¸«Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª ¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖºÇ¶á¤à¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³êÀå¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤³¤Ü¤¹¡×¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¸ý¤Î¿ê¤¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¿È¤Î¿ê¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö5¹àÌÜ¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ÊOF-5¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
OF-5¤Ï°ìÈÌ»ÔÌ±¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿»õ²Ê¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ý¤Î¿ê¤¨¤ËÁá¤¯¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ý¤ÎÂÎÁà¤äÈ¯²»Îý½¬¤Ê¤É¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¸þ¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¸ý¤Î¤è¤¤±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿©¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»õËá¤¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
»õ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¢¤ë»õ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë»õ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î»õ²Ê°å¤¬¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
