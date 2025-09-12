Ãæ¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡Ä¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤Ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ä¡ÖËèÆü°ìËü¿Í°Ê¾å¤¬µ¯¶È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñµ¯¶È¤ÎÁÔÀä¤Ê¸½¼Â¡Ó¤Ë¤Ò¤¤Ä¤Å¤¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬¶ì¼ê
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ê¤éÎ¶¡Ê¥í¥ó¡Ë¤À¤¬¡¢»°¿Í½¸¤Þ¤ë¤ÈÃî¡Ê¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê°ì²ðÃæ¹ñ¿ÍÀ§¾òÎ¶¡¢»°²ðÃæ¹ñ¿ÍÀ§¾òÃî¡Ë¡½¡½ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö»°¿Í½¸¤Þ¤ì¤ÐÊ¸¼ì¤ÎÃÎ·Ã¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÉ½¸½¤À¡£
»ä¤ÏËÌµþÃóºß°÷»þÂå¡¢¤³¤Î³Ê¸À¤ò½µËö¤´¤È¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤É¤³¤í¤Îºë¶Ì¡¦±ºÏÂ¡Ê¸½¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ËÌµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¹©¿ÍÂÎ°é¾ì¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤³¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖËÌµþ¹ñ°Â¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¹Ã¡Ê¥¸¥¢¡ËA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Åö»þ¤ÎC¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌµÍý¶Ú¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤ò·ù¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤ê¡£¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢»þ¤Ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬Á°¤ØÁö¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë½³¤é¤»¤í¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎË³¤·¤¤Á´°÷FW¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤Î¤À¡£2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡Öaigo¡×¡Ê°¦¹ñ¼Ô¡Ë¤ÎñÈ·³ÁíºÛ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Òê¡¹Âç¾Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤Ï38¸Ä¤â¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Âîµå¤ä¿å±Ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£9¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌîµå¡¢11¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢15¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦¤ÎÍÌ¾´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤»¤¤¤¼¤¤6¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¸Â³¦¤À¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¡¢³ÆÇ×¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿Ëã¿ý¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤µ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤À¡×
¤¤¤¤Ê¤êÂç¶ð¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹ñ¾´ý
¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ò°ì¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÃæ¹ñ¤Ë¤â¾´ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä¿Ê¤áÊý¤¬¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¾´ý¤Ï»ä¤âÃÊ°Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊâ¡×¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê°ìÊâ°ìÊâ½Ð¤Æ¡¢¶ðÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ÎºÝÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¼«¿Ø¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÅ¨¤Î¶ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤â¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¡×¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬Ãæ¹ñ¾´ý¡Ê¾Ý´ý¡Ê¥·¥¢¥ó¥Á¡¼¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç¶ð¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁ°ÌÌ¤ËÅ¸³«¤·¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÀ£¤¿¤ê¤È¤âÌýÃÇ¤â·ä¤â¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¾´ý¤Î¡ÖÊâ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÂ´¡×¡ÖÊ¼¡×¤Ï¤¤¤Á¤ª¤¦¡¢³Æ¡¹¸ÞËç¤º¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö°ìÊâÀé¶â¡×¡ÖÊâ¤Î¤Ê¤¤¾´ý¤ÏÉé¤±¾´ý¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¸À¤ï¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Å¨¤Î¶ð¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£
Ãæ¹ñ¾´ý¤Ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾´ý¤Ë³Ó¤Ù¤ì¤Ð´õÇö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡ÖÀ¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¡×¤è¤¦¤ÊÂç¶ð¤Î»«¤¤¬Ãæ¹ñ¾´ý¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÀ¸¤¼Ì¤·¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¼Ò²ñ¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌµþÃóºß°÷»þÂå¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤â¡¢2011Ç¯¤ÏÆüËÜ°ì¿§¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬»¦Åþ¡£¤½¤Î»þ¤ËÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤ï¤ÐÃæ¹ñÈÇ¡ØÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ù¤Î¡Ø·ÐºÑ´Ñ»¡Êó¡Ù¤Î·îÆó²ó¥³¥é¥à¡ÖÆüËÜ¤Î»ë³Ñ¡×¡ÊÅìßÊ»ë³Ñ¡Ê¥É¥ó¥¤¥ó¥·¡¼¥¸¥¢¥ª¡Ë¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯½©¤Þ¤Ç±ä¡¹12Ç¯È¾¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤½µ´©»ï¡Ø´ÇÅ·²¼¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤â¡¢Ìó5Ç¯Â³¤¤¤¿¡£Á°½Ò¤ÎËÌµþ¥é¥¸¥ª¤Î½µËö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¤ä¤¿¤é¤È¶¯Ä´¤·¤ÆÊóÆ»¤·¡¢¤«¤Ä»ä¤Ë¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÂÎ°é´Û¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤â¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼´íµ¡¤Î»þ¤Ë¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÎó¤òºî¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ÎÌäÂê¤òÃ´Åö¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ßÈ¢¤òÂç¼Ì¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´±Î½¤¿¤Á¤ÏËèÆü±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¹ç¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿ÈÖÁÈ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Á»ú¤Ë¡Öå«¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿»þ¡¢CCTV¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Öå«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²ó¤ê¤¯¤É¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÃæ¹ñ¸ì¤Î¡Öå«¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÏ¤ÎµÓ¤òÇû¤ëÆì¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃæ¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹çºî¡×¡ÖÃÄÂÎ¹çºî¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£
Á´ÂÎ²ñµÄ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÌµ°ÕÌ£¡©
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î·çÇ¡¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏËÌµþ¤ÇÆü·ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Î¸½ÃÏÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÇ¤¤·¤Æ°ì¥õ·î¤â¤¹¤ë¤È¡¢Á´¼Ò°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¤À¤«¤é¤À¡£
Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ä¤Í¤Ë»ä¤È³Æ¼Ò°÷¤¬¡Ö°ìÂÐ°ì¡×¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÇ½Î¨¤â¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ËÃæ¹ñ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÆ±¤¸Éô½ð¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öµ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¡×¤È¤·¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸Éô½ð¤ÇÌë¤Î°û¤ß²ñ¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
ËÌµþ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÃóºß°÷¤¿¤Á¤Î°û¤ß²ñ¤ÏÀ¹¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜÉ÷µï¼ò²°¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿²ñ¹ç¤Ë»þÀÞ½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤ÏÃÂê¤¬¡ÖÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î·çÇ¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¸½ÃÏÂåÉ½¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤êÍ¥½¨¤Ê´´Éô¸õÊä¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤òÆþ¼Ò¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ËÈà½÷¤Î´¿·Þ²ñ¤ò³«¤³¤¦¤È¡¢½½¿ô¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£²ñÈñ¤Ï²ñ¼Ò»ý¤Á¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤éÄó°Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤½¤ó¤Ê·ÐÈñ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸½¶â¤Ç¶ÑÅùÊ¬¤±¤·¤Æ¼Ò°÷¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÌë¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤í¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ìë´Ö¶ÐÌ³¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¸½ÃÏÂåÉ½¤Ï¶ÄÅ·¤·¤Æ¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¿·Æþ¼Ò°÷´¿·Þ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÆó¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¿·Æþ¼Ò°÷¤È¡¢Èà½÷¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¸½ÃÏÂåÉ½¤À¡£»ä¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤ºÆó¿Í¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Ö¤á¤¿¼¡Âè¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò10Ç¯¤Ç¡¢È¾¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤¿¡×Ãæ¹ñ¤Î¸½¼Â¡ÄÆüËÜ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
