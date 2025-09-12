¡Ö¼¹Ç°¤ÇÀäÂÐÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ä¡×º£ÀîÍ¥ÇÏ¤¬¾º³Ê¸å2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌöÆ°¡¡Î¥Ã¦Ãæ¤ÎÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ø¤â»×¤¤
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à 10-4 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(11Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
Á°Æü11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢16°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤È²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ÀîÍ¥ÇÏÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÌöÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ëº£ÆüÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È°ìÈ¯²°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¡¢¼¹Ç°¤ÇÀäÂÐÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¡¢¥Ü¥¹¤Ë¡Øº£Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø´Å¤¤µå¤¬¤¤¿¤éÂÇ¤Ä¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£1ÂÇÀÊÌÜ¡¢¥Ü¡¼¥ëµå2µå¿¶¤Ã¤Æ¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤³¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¤¨¤¿¤Ê¤¡¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬9Æü¤Î»î¹çÃæ¡¢ÀÞ¤ì¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÆ¬¤ËÅö¤ÆÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦Ãæ¡£Âå¤ï¤Ã¤Æº£ÀîÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë2·³¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿²£Èø¥Õ¥¡¡¼¥àÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¡¢1·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÀîÁª¼ê¤Ï²£Èø¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢¤º¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï²£Èø¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î²£Èø¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡©È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤È¤È¤¤¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å±²ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ê¤Þ¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿º£ÀîÁª¼ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»Ä¤ê16»î¹çÁ´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡¢Ëè»î¹çËè»î¹çÇ®¤¤¤´À¼±ç¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¹¤«¤ÊÀ¼±ç¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£