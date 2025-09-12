20Æü´Ö°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¹Í¤¨¤ëŽ¢»à¤È¤½¤Î¸åŽ£
¡Ö»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡£ÉáÃÊ¸ý¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§metamorworks¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤ËÃÎ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤·ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¤À¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ë¤«¡É¤òÊä´°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Êä´°¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ë¤«¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¤¤Ä¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎËÜ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¦¥§¥Ö¤Î¾å¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Î¤¿¤°¤¤¤ÏÉ¬¤º¤·¤â´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÐ¤ê¤ä·çÇ¡¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓËÜ¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ýÏÀ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¥´ñ¿´¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½¤¤¤ä¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¿Í¤ËÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ¤ËÍê¤í¤¦
¤À¤¬º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÎ¼±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¤âÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
Ã¯¤Ç¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÅª¤¹¤®¤Æ¿Í¤ËÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ËÜ¤ËÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Á°²ó¡¢¡ØÁ´¿ÍÎà¤Î¶µÍÜÂçÁ´1¡Ù¡Ê¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥ÛÃø¡¢¥¥à¡¦¥»¥è¥óÌõ¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤À¡£
Ãø¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ç¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¹à¡É¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¶µÍÜ¡×¡Ö¿ÍÊ¸³Ø¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤À¤«¤é¤À¡£
Âç¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤À¡£
¤½¤Î»ñ³Ê¤È¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¡×¡£
¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤í¤¦¡©
Åú¤¨¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤À¡£À¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡ÖÀ¤³¦¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥×¥í¥í¡¼¥°¡¡¤µ¤¢¡¢¡È¿¿Íý¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡×¤è¤ê¡Ë
½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ë¤«¡É¤òÊä´°¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¡×¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿1´¬¤ËÂ³¤¯ËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î2´¬¤Ç¤Ï¡¢¿¿Íý¡¢Å¯³Ø¡¢²Ê³Ø¡¢·Ý½Ñ¡¢½¡¶µ¡¢¿ÀÈë¤Î6¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸½¼Â¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹Í»¡¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢1´¬Æ±ÍÍ¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï·è¤·¤ÆÆñ²ò¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤°¤¤¤°¤¤¤È»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ë³Æ¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö6¡¡¿ÀÈë¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¡Ø¸ì¤êÆÀ¤Ì¤â¤Î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡È»à¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëµ½Ò¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤·¡¢»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Î×»àÂÎ¸³¤Ï¡¢»à¤Î½Ö´Ö¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¸¸ÁÛ¤Ê¤Î¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»à¤Î²áÄø¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë´°Á´¤Ë¼ç´ÑÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£
»ä¤Ï9ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂç²ø²æ¤ò¤·¡¢20Æü´Ö°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦»à¤ó¤À¤âÆ±Á³¤Î»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°Õ¼±¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ìµßµÞ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ëµ²±¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¤ÏÎ×»àÂÎ¸³¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢Î×»àÂÎ¸³¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
Ä¹¤¤¿ÍÎà¤Î»×ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ö»à¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â½ã¿è¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃø¼Ô¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÄÇ½À¡¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¬¡Ö´°Á´¤Ê½ª¤ï¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¡£»à¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤Ï¿Í¤Î°Õ¼±¤ÈÀº¿À¤Ï´°Á´¾ÃÌÇ¤·¡¢¡ÈÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬ÆÍÁ³¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¡ÖÌµ¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢»ä¤â¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£ÊªÏÀÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤À¡£Í£ÊªÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Îº²¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢Àº¿À¤ÏÇ¾¤¬ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¾Ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¼ÁÅª¤Ê¾ò·ï¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àº¿À¤â¤Þ¤¿¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤Ï¡¢ÎØ²ö¤ä»à¸åÀ¤³¦¤Ê¤É¡È»à¤Î¤¢¤È¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë½¡¶µÅª¤Ê°Õ¸«¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Í£ÊªÏÀÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ï¡¢»à¸åÀ¤³¦¤äÎØ²ö¤òÈÝÄê¤¹¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÎØ²ö¤ä±Ê¹å²óµ¢¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£
Àº¿À¤È°Õ¼±¤¬Êª¼ÁÅª¤Ê¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡¢»à¤ó¤À¤¢¤È¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡Ê364¡Á365¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
²ÄÇ½À¢¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¿¡×
2¤ÄÌÜ¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»à¤ó¤À¤¢¤È¤âÀ¸Á°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿ÈÂÎ¤Î»à¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º²¤äÀº¿À¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¥æ¥À¥ä¶µ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Ê¤ÉÍ£°ì¿À¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë½¡¶µ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ÑÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
»à¸å¤Ë¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡È¤Ê¤Ë¤«¤òÂÎ¸³¤·Â³¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£»þ´Ö¤â¤Þ¤¿¡¢»à¤ÌÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅìÍÎ»×ÁÛ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î¸«Êý
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Êª¼Á¤ÈÀº¿À¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êª¿´Æó¸µÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¤¬»à¤ó¤Ç¤â»þ´Ö¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Îº²¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÄÇ½À£¡ÖÎØ²ö¡×
»à¸å¤Ë»þ´Ö¤¬¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÎØ²ö¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»à¸å¤ËÃÂÀ¸¡¢À®Ä¹¡¢Ï·¿ê¡¢»à¤ò¤¯¤êÊÖ¤·ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£Â¿¿À¶µ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ô¥§¡¼¥À¡Ù¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¡¢Ê©¶µ¤Ç¤Ï¡ÖÎØ²ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÎØ²ö¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àº¿À¤È¿ÈÂÎ¤ÏÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦Êª¿´Æó¸µÏÀ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Àº¿À¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Í£ÊªÏÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÎØ²ö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º²¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÎØ²ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ºÊª¿´Æó¸µÏÀ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÎîÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÎØ²ö¤ÏÎîÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¿·¤·¤¤Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Å¤¤¿ÈÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¼Á¤È¤·¤Æ¤ÎÆùÂÎ¤¬»à¤ó¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤â¡¢ÈóÊª¼ÁÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÎØ²öÅ¾À¸¤¹¤ë¼çÂÎ¤ò¡¢Â¿¿À¶µ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ø¥ô¥§¡¼¥À¡Ù¤È¡Ö¥¦¥Ñ¥Ë¥·¥ã¥Ã¥É¡×¡¢¤³¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥Ð¥é¥â¥ó¶µ¤ä¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÊÑ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê367¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÎØ²ö¤Ï¡¢¡Ö°Õ¼±¡×¤¬¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
º²¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÇ§¼±¤¹¤ë¡Ö°Õ¼±¡×¤¬³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡È¤¤¤Þ¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±Åª¤ÊÂ¸ºß¡É¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¥Ã¥×¤ÏÀ¤³¦¤ò¹½À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¥³¥Ã¥×¤Ï°Õ¼±Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÀ¤³¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÍ¤Î¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
º²¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢ËÍ¤Îº²¤«¤éÍè¤ë¤Î¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º²¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Í£ÊªÏÀ¼Ô¤Ï¡¢Ç¾¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇ¾¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬°Õ¼±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê368¡Á369¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÄÇ½À¤¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×
»þ´Ö¤¬ÃÇÀä¤¹¤ë¡ÖÌµ¡×¡¢ÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¿¡×¡¢È¿Éü¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÎØ²ö¡×¤Ï¡¢»à¸å¤Î²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ±Ê¹å²óµ¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏÃø½ñ¡Ø¥Ä¥¡¥é¥È¥¥¥¹¥È¥é¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ë¡¼¥Á¥§¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹³µÇ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡È»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸¿ÍÀ¸¤ò±Ê±ó¤Ë¤¯¤êÊÖ¤¹¡É¤Î¤¬¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×¤À¡£
±Ê¹å²óµ¢¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¡Ö½Ö´Ö¡×¤ÎÄ¹¤µ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤À¤±¤ì¤É¡¢½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤À¡£
¤À¤«¤é¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢¡Ö½Ö´Ö¡×¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£½Ö´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ì¤Íè¤ÎÌÜÉ¸¤À¤±¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¡Ê372¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï±Ê¹å²óµ¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄÌ¤¸¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÌ¤Íè¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤
±Ê¹å²óµ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Ë¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿ÅÙ¤â¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ½Ö´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµ¸Â¤Ë¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»à¸å¡¢¤¤¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÆ±¤¸¿ÍÀ¸¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¼Â´¶¤·¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¤·°Ê²¼¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿ÍÀ¸100Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö½Ö´Ö¡×¤È¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ÎÄ¹¤µ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½Ö´Ö¤Ï·ë¶É¡¢Ìµ¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤·¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¹¬¤»¤â±Ê±ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤òµá¤á¤ë¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥à¥À¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÎÂç¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ê373¡Á374¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤¿¡£½Å½ý¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¿¤á¹²¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¡£¹²¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î»õ¼Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â½¼Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀ¸»à¤Î¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ê°õÆî ÆØ»Ë ¡§ ºî²È¡¢½ñÉ¾²È¡Ë