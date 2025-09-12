¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¡¢Íºá³ÎÄê¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼ºÛÈ½
¡¡¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëºÇ¹âºÛ¤Ç11Æü¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼·×²è¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢È½»ö2¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÍºá»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£È½»ö5¿Í¤Î¤¦¤ÁÍºá»Ù»ý¤¬²áÈ¾¿ô¤Î4¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤ÎÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÎÌ·º¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¶Øîþ40Ç¯Ä¶¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸¡»¡¤Ï¡¢2022Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤äÂ¦¶á¤¬¸¢ÎÏ°Ý»ý¤òÌÜÅª¤Ë¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦¤ò´Þ¤à¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò·×²è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÛÈ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥Ç¥â¥é¥¨¥¹È½»ö¤Ï9Æü¤ËÍºá»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤¬·×²è¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¡ÖÀ¯¸¢Å¾Ê¤¤ò´ë¤Æ¤¿¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤¿¡£