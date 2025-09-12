¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¡ß¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤¤ç¤¦12ÆüÈ¯Çä¡¡2Ëü7060±ß¤âÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê
¡¡¥Ê¥¤¥¤Ï¤¤ç¤¦12Æü¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤È¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡Ù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öairmax¡×¤¬¡Öairmuscle¡×¤Ë¡ª¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡È¾ëÇ·Æâ¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÌ¡²è¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¡ÈJoey Wheeler¡É¡Ë¤¬ºîÃæ¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶õÁÛ¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½é¤á¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÀ½¤Î¥Ê¥¤¥¡ß¡ØÍ·µº²¦OCG¡Ù¥«¡¼¥É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÂÄêÈÇ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇ¤òÅ¸³«¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÈJoey¡É¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¾ëÇ·Æâ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡£Á´ÂÎ¤Ë°Û¤Ê¤ëÀÄ¤Î¿§¹ç¤¤¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ëÇ·Æâ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥í¥´¤ä½ý¤¢¤È¤È¡¢Á°ÂÉô³°Â¦¤Î¥¨¥¢ ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¤Î¥í¥´¤¬¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤ËÇÛ¤µ¤ì¡¢¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥«¡¼¥É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤È¤ò¾þ¤ê¡¢¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÍ§¾ð¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¾ëÇ·Æâ¤ÈÈà¤Î¡Ö¿¿¹È´ã¤Î¹õÎµ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¡È¾ëÇ·Æâ¡É¥«¥é¡¼¤ÏÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢£±¿§ÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¸µ¤ÏÌ¡²è¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¡¢ÆÃÀ½¤Î¥Ê¥¤¥¡ß¡ØÍ·µº²¦OCG¡Ù¤Î¥«¡¼¥É¤òÆ±º¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£KONAMI¤È¥Ê¥¤¥¤¬¶¦Æ±¤Ç¸ø¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¤È¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM¡¡¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¡ØÍ·µº²¦¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¾ëÇ·Æâ¹îÌé¤ÎÆ¸¼ÂÌî¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£¾å¼Á¤ÎÁÇºà¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î6¸Ä¤ÎµÇ°¥Ñ¥Ã¥Á¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢8Ëü9100±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM ¥á¥ó¥º ¥½¥í ¥¹¥¦¥Ã¥·¥å T¥·¥ã¥Ä¡Ù¤Ï¡Ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¿¿¹È´ã¤Î¹õÎµ¤À¡ª¡×¡£¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤Î¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤Ë¸ø¼°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥í¥´¡¢¤½¤·¤ÆÇØÌÌ¤Ë¤Ï¾ëÇ·Æâ¤Î°¦¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÊÌ©¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¡Ë¤Î3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢4620±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡Ù¡È¾ëÇ·Æâ¡É¥«¥é¡¼¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ìÉô¥Ê¥¤¥¼è°·Å¹¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡ÈJoey¡É¥«¥é¡¼¡Ù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎSNKRS¤È°ìÉô¤Î¥Ê¥¤¥¼è°·Å¹¤Ç¤¤ç¤¦12Æü¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÀµ¼°È¯É½Á°¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢²½É¬»ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£²Á³Ê
¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡ÈJoey¡É¡Ù2Ëü7060±ß
¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡È¾ëÇ·Æâ¡Ù2Ëü7060±ß
¥Ê¥¤¥¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM¡¡¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ù8Ëü9100±ß
¥Ê¥¤¥¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM ¥á¥ó¥º ¥½¥í ¥¹¥¦¥Ã¥·¥å T¥·¥ã¥Ä¡Ù4620±ß
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öairmax¡×¤¬¡Öairmuscle¡×¤Ë¡ª¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡È¾ëÇ·Æâ¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÌ¡²è¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¡ÈJoey Wheeler¡É¡Ë¤¬ºîÃæ¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶õÁÛ¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½é¤á¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÀ½¤Î¥Ê¥¤¥¡ß¡ØÍ·µº²¦OCG¡Ù¥«¡¼¥É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¡È¾ëÇ·Æâ¡É¥«¥é¡¼¤ÏÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢£±¿§ÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¸µ¤ÏÌ¡²è¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¡¢ÆÃÀ½¤Î¥Ê¥¤¥¡ß¡ØÍ·µº²¦OCG¡Ù¤Î¥«¡¼¥É¤òÆ±º¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£KONAMI¤È¥Ê¥¤¥¤¬¶¦Æ±¤Ç¸ø¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¤È¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM¡¡¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¡ØÍ·µº²¦¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¾ëÇ·Æâ¹îÌé¤ÎÆ¸¼ÂÌî¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£¾å¼Á¤ÎÁÇºà¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î6¸Ä¤ÎµÇ°¥Ñ¥Ã¥Á¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢8Ëü9100±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM ¥á¥ó¥º ¥½¥í ¥¹¥¦¥Ã¥·¥å T¥·¥ã¥Ä¡Ù¤Ï¡Ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¿¿¹È´ã¤Î¹õÎµ¤À¡ª¡×¡£¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤Î¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤Ë¸ø¼°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥í¥´¡¢¤½¤·¤ÆÇØÌÌ¤Ë¤Ï¾ëÇ·Æâ¤Î°¦¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÊÌ©¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¡Ë¤Î3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢4620±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡Ù¡È¾ëÇ·Æâ¡É¥«¥é¡¼¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ìÉô¥Ê¥¤¥¼è°·Å¹¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡ÈJoey¡É¥«¥é¡¼¡Ù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎSNKRS¤È°ìÉô¤Î¥Ê¥¤¥¼è°·Å¹¤Ç¤¤ç¤¦12Æü¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95¡Ù¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÀµ¼°È¯É½Á°¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢²½É¬»ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£²Á³Ê
¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡ÈJoey¡É¡Ù2Ëü7060±ß
¥Ê¥¤¥¡Ø¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 QS YGO¡È¾ëÇ·Æâ¡Ù2Ëü7060±ß
¥Ê¥¤¥¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM¡¡¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ù8Ëü9100±ß
¥Ê¥¤¥¡ØNike x Í·¡ùµº¡ù²¦DM ¥á¥ó¥º ¥½¥í ¥¹¥¦¥Ã¥·¥å T¥·¥ã¥Ä¡Ù4620±ß