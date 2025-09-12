¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡½Æ·â¤Ç»àË´¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Ë¼«Í³·®¾Ï¼øÍ¿¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿ÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ëºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖÂçÅýÎÎ¼«Í³·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÆ±À¤Âå¤Îµð¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿É´Ëü¤â¤Î¿Í¡¹¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤¬¼ã¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤¿Í¦µ¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ì±´Ö¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ëºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖÂçÅýÎÎ¼«Í³·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý´ðÈ×¡ÖMAGA¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¼ã¼êÍ¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Î¥é¥ó¥À¥¦ÉûÄ¹´±¤Ï11Æü¡¢¡ÖË½ÎÏ¤äÁþ°¤ò¾Î»¿¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤Ë¬Ìä¼Ô¤À¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSNS¾å¤Ç»ö·ï¤ò¾Î»¿¤·¡¢ÀµÅö²½¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¶¯¤¤·ù°´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£ºß³°¸ø´Û¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤âÆþ¹ñµñÈÝ¤ä¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¼¨º¶¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£