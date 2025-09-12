À¤³¦¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Á¥È¥é¥ó¥×¤ò²¤½£¤«¤éÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤¬ÁÀ¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¡ÖÃæÄ¹´ü·èÃå¡×¤ÎÃæ¿È
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¨»þÄäÀï¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÊÆÏª¤ÏµÞÂ®¤ËÀÜ¶á¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï8·î¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¥¢¥é¥¹¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÁÀ¤³¦Ãá½ø¤ÏÊÆÃæÏª¤Ç·è¤á¤ë¹½¿Þ¤ò¼¨¤·¤¿ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ø¥¢¥é¥¹¥«¡Ù³«ºÅ¤Î¾×·â¤Î°ÕÌ£¡×»²¾È¡Ë
ÊÆÏª¸ò¾Ä¡¢ÌÂÁö¤Î²Ì¤Æ¤Ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î8·î¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÆÀ¤¿ÆÀÅÀ¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÆÏª¸ò¾Ä¤Î»×ÏÇ¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤Î¿ä°Ü¤òÄÉ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
º£Ç¯2·î¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯ÂÅö½é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê²ò·è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2·î11Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òµ¡¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡Ý¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤ÄäÀï¡×¡£¥¯¥ê¥ß¥¢¤Î¥í¥·¥¢µ¢Â°¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATOÈó²ÃÌÁ¤ò¾ò·ï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÂ¨»þÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿º¬ËÜ¤Î¸¶°ø¤ò½üµî¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÄó°Æ¤ËÁ´¤¯±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©²½¡¦ÈóÉðÁõ²½¡¦Èó¥Ê¥Á²½¡¢¤ª¤è¤ÓÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÄäÀïÏÂÊ¿¾ò·ï¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¤À¤ó¤À¤ó¤È²×¿Ô¤«¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î´Ö·ä¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤È²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÂ¨»þÄäÀï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÏÂÊ¿¾ò·ï¤ÎµÄÏÀ¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2·î28Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡Ý¥È¥é¥ó¥×²ñÃÌ¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤¢¤ëÃÊ³¬¤Þ¤ÇÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÉô¤ÎÀï¶·¤ÎÉÔÍø¤ä²Æ¤Þ¤Ç¤ËÀ¾Â¦¤«¤é¶¡Í¿¤ÎÉð´ï¤¬Â¿Ê¬¸Ï³é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×Äó°Æ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ëÃ´Åö¼Ô¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½é¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬4·î°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢³°¸ò¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥±¥í¥Ã¥°¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃ´ÅöÆÃ»È¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ó¤ê¤Ë³°¸ò»ÑÀª¤ò¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤¦¤Ë¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×
6¡¢7·îº¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñÆâ¤ÎÉð´ïºß¸Ë¤Î¸º¾¯¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¥Áè¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«ËÉ¾Ê¤Î¥¨¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤ÇÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉð´ï¶¡Í¿¤ÎÄä»ß¤ò°ìÃ¶·èÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Î¤Á¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶¡Í¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤À¤¹¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë²×Î©¤Á¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢²¤½£¤¬»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉð´ï¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬´Î¿´¤Î²¤½£¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤ÎÊ¼´ï¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³¼û»º¶È¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÊ¼´ï¼ûÍ×¤ò¤âËþ¤¿¤¹½½Ê¬¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÃ»´üÅª¤ËÀ°¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹ü¤òºÕ¤¯¡ÊBone Crushing¡Ë¡×À©ºÛ¤òµÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ÎÍ¢Æþ¹ñ¤Ë500%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Æó¼¡À©ºÛ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ì¤ò¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤òÄäÀï¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ºÛ°Æ¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥·¥¢»º²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¼çÍ×Í¢Æþ¹ñ¤òÁ´¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤ËÈà¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ï¤±¤À¡£¸µ¤«¤éÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤È¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ê¤ÉÊ£»¨¤Ê¸ò¾Ä¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê°ìÆü¤âÁá¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤ËÊÒ¤ò¤Ä¤±¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥é¥¹¥«²ñÃÌ¼Â¸½¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¡£
¡Ö¹ü¤òºÕ¤¯¡×À©ºÛ¤Ï50Æü´Ö¤ÎÍ±Í½¤ò¤È¤Ã¤Æ9·î¤ÎÆ¬¤«¤é¤È¤¤¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ü¸Â¤ò8·î8Æü¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢8·î6Æü¤Ë¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤òºÆ¤Ó¥â¥¹¥¯¥ï¤ËÇÉ¸¯¡£¤³¤Î¡Ö¥í¥·¥¢¥·¥Õ¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥¦¥£¥È¥³¥Õ¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬³°¸òÊý¿Ë¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö°ìÆü¤ÎÁá¤¤ÄäÀï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»þ½é¤á¤Æ¥í¥·¥¢¤¬µá¤á¤ë¡Öº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÃæÄ¹´üÅª¤ÊÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥í¥·¥¢¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¥¦¥£¥È¥³¥Õ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¡ÖÂ¨»þÄäÀï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¹ç°Õ¡×¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°ìÂçÊý¿ËÅ¾´¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥í¥·¥¢¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿º¬ËÜ¸¶°ø¤Î½üµî¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
²¤½£¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×
¤µ¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀïÏÂÊ¿¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø³«¾ðÊó¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁ°¼Ô¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÆÏª´Ö¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¡Ê¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤È¥É¥Í¥Ä¥¯½£¡Ë¤Î´°Á´»ÙÇÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎÎÅÚ¸ò´¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤ÎÌó99¡ó¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÎÌó70¡ó¤Ï¥í¥·¥¢¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Þ¤À¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½£¡¢¥¹¡¼¥ß½£¡¢¥É¥Í¥×¥í¥Ú¥È¥¦¥¹¥¯½£¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤¬°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤È¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î»ÙÇÛÃÏ°è¤ò¥í¥·¥¢¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖÎÎÅÚ¸ò´¹¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸ò´¹ÈæÎ¨¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î½ÅÍ×¤ÊËÉ±ÒµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ê¥ã¥Ó¥ã¥ó¥¹¥¯¤È¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤Ï¤Þ¤À¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ËÍÍø¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ë°Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¡¢18Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î2¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¡ÖÎÎÅÚ¸ò´¹¡×°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤È¥í¥·¥¢¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñÂê¤Ç¡¢Ïª¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤â°ÊÁ°¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²ò¤òÃµ¤Ã¤¿È¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï8·î18Æü¤ÎÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÊÂ¤Ó¤Ë²¤½£¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥óÂçÅýÎÎ¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÂ¥¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï9·î2Æü¡¢¹³ÆüÀï¾¡µÇ°80¼þÇ¯¼°Åµ¤È·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°Ù¡¢ËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Î¥Õ¥£¥³¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤Ë¤ÏÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤À¤¬¡¢EU²ÃÌÁ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£°ø¤ß¤ËEU¤Ë¤ÏNATO¤ÎÁê¸ßËÉ±Ò¾ò¹à¤Ç¤¢¤ëÂè5¾ò¤Ë»÷¤¿42.7¾ò¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆÏª¶¦¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¤ò¤¢¤ë¼ï¤ÎÍî¤·½ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢9·î4Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿35¤«¹ñ¤ÎÍ»Ö¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¥¦¥£¥È¥³¥ÕÂçÅýÎÎÆÃÊÌÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ²ñÃÌ½ªÎ»¸å¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à²¤½£½ô¹ñ¼óÇ¾¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤âÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤Î²ñ¹ç¸å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢26¤«¹ñ¤ÏÄäÀï¼Â¸½¸å¡¢ÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶á¤¯ºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íâ9·î5Æü¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÅìÊý·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¥×¥ì¥Ê¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀïÆ®·ÑÂ³Ãæ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉôÂâ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ì¤Ð¥í¥·¥¢·³¤ÎÀµÅö¤ÊÉ¸Åª¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÆâ¤ËÃóÎ±¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢²¤½£½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í»Ö¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉôÂâÇÉ¸¯°Æ¤ò·ã¤·¤¯¸£À©¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢9·î4Æü¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²ñ¹ç¸å¡¢²¤½£½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼óÇ¾¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤âÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¤é¤ÎSNS¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ»þ¤ËÎ¾¼óÇ¾¤¬¡¢ÊÆ·³ÍÑµ¡¤¬¾å¶õ¤òÈôÍè¤¹¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËCNN¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿ÅØÎÏ¤ÎÀª¤¤¤¬¼º¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÅÀ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£µÕ¤Ë²¤½£½ô¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Ï9·î4Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ËÉÔËþ¤«¤Ä¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»þ´Ö¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ËÌ£Êý¤¹¤ë
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥é¥¹¥«²ñÃÌ¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ÖÁá´üÄäÀï¡×¤«¤é¥×¡¼¥Á¥ó¤Î½¾Íè¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤ÊÏÂÊ¿¹ç°Õ¡×¤Ø¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»×¹Í¤¬Å¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ïº£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀïÏÂÊ¿¤ò½ä¤ëÎ©¾ì¤ÎÀÜ¶á¤ò¼õ¤±¡¢²¤½£½ô¹ñ¼óÇ¾¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉôÂâÇÉ¸¯¤Ë¤ÏÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÖÎÎÅÚ¸ò´¹¡×¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¤Ç¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤òÁ´ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÂ¤Ó¤Ë²¤½£½ô¹ñ¤¬¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤´Ö¤ÏÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀêÎÎÃÏ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÀ¤³¦¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÁÀ¤³¦Ãá½ø¤ÏÊÆÃæÏª¤Ç·è¤á¤ë¹½¿Þ¤ò¼¨¤·¤¿ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ö¥¢¥é¥¹¥«¡×³«ºÅ¤Î¾×·â¤Î°ÕÌ£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÀ¤³¦¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Á¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÍ¥°Ì¤Ë¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ö¥¢¥é¥¹¥«¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢À¤³¦Ãá½ø¤ÏÊÆÃæÏª¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
³¤,
°ËÅì»Ô,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
³ùÁÒ