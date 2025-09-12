°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¿·³ã¤Ç¡È¶Ó¸ñ°¦¡ÉÁ´³«¡ª¤´¼ÁÌäÏ¢Åê¤È°ÆÆâ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Öµ¤ÉÊ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡×´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡Å·¹Ä²È¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï9·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¿·³ã¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§Çò¤Î¤ªÈ©¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¿·³ãË¬Ìä¤Î°¦»Ò¤µ¤ÞºÇ¿·¥¹¥¿¥¤¥ë3ÊÑ²½
¡Ö6Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤´½ÐÀÊ¡£µ·¼°¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¹Äµï¤òÈ¯¤Á¡¢¸á¸å7»þ¤´¤í¿·³ã¸©¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤Ïº£²ó¤Î¿·³ã¤´Ë¬Ìä¤Ç¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡Ù¤Ë¤´Î×ÀÊ¡£8Æü¤ÏÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹²¬»Ô¤ØÉë¤¡¢¸ì¤êÉô¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡È¶Ó¸ñ¡ÉÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Èµ¤ÉÊ¡É¤È¡È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡É
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬8Æü¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡Ø¶Ó¸ñ¤ÎÎ¤¡Ù¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï°ÆÆâ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ê¿Âô¾¡²Â¤µ¤ó¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶Ó¸ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¶Ó¸ñ¤ÎÎò»Ë¤äÉÊ¼ï¡¢À¸»ºÈÎÇä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÈÉÊ¼ï¤´¤È¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¡É¡È¶Ó¸ñ¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ñ¤¬¤¤¤¤¸ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤´¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ó¸ñ¤ÎÊüÎ®¤ò¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡È°é¤Æ¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡É¤ÈÇ®¿´¤Ë¤´¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£°ìÈÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤è¤ê¤â¶Ó¸ñ¤Ë¤ª¾Ü¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¡Ø¶Ó¸ñ¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ±Û¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶Ó¸ñ¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤ò»Ù¤¨¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃªÅÄ¤äÃªÃÓ¤¬Êø²õ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤ÏÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ô°éÃæ¤Î¶Ó¸ñ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶Ó¸ñÀ¸»º¼Ô¤¬¿ÌºÒ¸å¤¹¤°¤ËÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì»Ù±ç¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶Ó¸ñ°¦¹¥²È¤¿¤Á¤«¤éµÁ±ç¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ó¸ñ¤¬Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿·³ã¸©Ë¬Ìä¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Á°¡¹¤«¤é¸øÌ³¤ÈÆüÀÖ¤Ç¤Î¿¦Ì³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Þ¤À2ºÐ¡£¤´¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¿·³ã¤´Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊâ¤ß¤ÈÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Á°½Ð¤ÎÊ¿Âô¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÅö´Û¤ò½ÐÈ¯¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢ÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬¤ª¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ±à»ù¤¿¤Á¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡È²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«?¡É¡È²ÆµÙ¤ß¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤Î?¡É¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÄÂ²¤ÎÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¯¡¢Ç¯º¢¤Î½÷À¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤â¤¢¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªÊý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤È¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤ß¡¢¤½¤ÎÁÐÊý¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿º£²ó¤Î¿·³ã¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£