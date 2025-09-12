·ìÅüÃÍ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡×¤òµ¿¤¨!? ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ï¡¢·ò¹¯¤³¤½ºÇÂç¤Î»ñ»º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·40ºÐ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤òÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢40¡Á49ºÐ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢30¡Á39ºÐ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È3ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¡Ê2020Ç¯¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó50Âå¡¢60Âå¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤«¤é¡¢ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Þ¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¡ÖÍ½ËÉ¡×¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡×¡ÖºÆÈ¯Í½ËÉ¡×¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢»º¶È°å¡ßÆâ²Ê°å¤Î¿¹Í¦Ëá»á¡£½é¤ÎÃ±Ãø¡Ø40ºÐ¤«¤é¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø °å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤È½¬´·74¡×¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢´¶À÷¾É°å¡¦¿À¸ÍÂç³Ø¶µ¼ø¤Î´äÅÄ·òÂÀÏº»á¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤á¤ë·ò¹¯¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¿äÁ¦Ê¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢´ó¹Æµ»ö¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡×¤Î¾É¾õ¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î´Ö¤Ç¤âÁá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¾É¾õ¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤äÇØÃæ¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¸åÊ¢ËìÂ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬ÇØÃæ¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂ¨¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ç¹´É¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢ç¹±Õ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¡Öç¹±ê¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ç¹±ê¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤ä¹â»é·ì¾É¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
²«áÕ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²«áÕ¡Ê¤ª¤¦¤À¤ó¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈéÉæ¤äÇòÌÜ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢ÃÀ½Á¤ÎµÕÎ®¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÃÀ½Á¤Ï´ÎÂ¡¤Çºî¤é¤ì¤ÆÃÀ´É¤òÄÌ¤ê¡¢¤¹¤¤Â¡¤ò´Ó¤¤¤Æ¾Ã²½´É¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤¤Â¡¤Ë¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤½¤ÎÃÀ´É¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÃÀ½Á¤¬µÕÎ®¤·¡¢Á´¿È¤ò½ä¤Ã¤ÆÈéÉæ¤ä´ãµå¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÇòÌÜ¡Ê¤·¤í¤á¡Ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Û¾ï¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬Ç»¤¤¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊØ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î3¤Ä¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ËÍ³Íè¤¹¤ë²«áÕ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÞ¤Ê·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¡×¤ÏÊüÃÖ¸·¶Ø¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¶°ø¤Î»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤µÞ¤Ê·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¡×¤â¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£À¸³è½¬´·¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËµÞ¤ËHbA1c¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤¹¤¤Â¡¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤Ë°Û¾ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Æâ²Ê¤Ç·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¼£°å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ¸úÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ½ËÉ°å³ØÀìÌç°Ñ°÷²ñ¡ÊUSPSTF¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ø¤Î¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼¸¡ºº¤ä¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤ÏµÊ±ì¤ä²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÏÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¤ËÀø¤àÉÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢²ø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¼õ¿Ç¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¿¹Í¦ËáÃø¡Ø40ºÐ¤«¤é¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø °å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤È½¬´·74¡×¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
