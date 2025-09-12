¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆâ¸þÅª¤ÊÉô²¼¤ò¡Ö¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Í½Äê¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ø½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¤â1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢½ÅÅÀ²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë365¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤À¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é¼î¶Ì¤Î¶â¸À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢Æâ¸þÅª¤ÊÉô²¼¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤ë½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤¡¦¥¯¥é¥¦¥Ã¥¿¡¼¤é¤ÎÏÀÊ¸¡ÖÆâ¸þÅª¤ÊÉô²¼¤Ë¤Ï¡Ø¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤«¤é°ìÀá¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¯¸«¤·¡¢¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¡¢ÁÛÁü¤·¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÆ®»Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Å»ö¤ËÇ®¿´¤Ê¿Í¤Ï¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡¢¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³°¸þ·¿¤Î¿Í¤ÈÆâ¸þ·¿¤Î¿Í¤Ç¤Ï¾ðÇ®¤ÎÉ½¤·Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¸«¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤¤¡¢Êó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç®°Õ¤ÎÉ½¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉô²¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤É¤³¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤äÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¶½Ê³¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¹þ¤à¿Í¡¢°ìÂÐ°ì¤Î¿ÊÄ½Êó¹ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
½Ð½ê¡§
¡ÖÆâ¸þÅª¤ÊÉô²¼¤Ë¤Ï¡Ø¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×
¥«¥¤¡¦¥¯¥é¥¦¥Ã¥¿¡¼
¥¢¥Ê¥Ù¥ë¡¦¥Ó¥å¥Ò¥Ê¡¼
¥ä¥ó M. ¥ä¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á