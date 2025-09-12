Ç¯¸ù½øÎó¤òË¾¤à¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¤¿¤É¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÈÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Î4¥¿¥¤¥×¡¢´ë¶È¤¬À°¤¨¤ë¤Ù¤¡Ö40ºÐÊ¬´ô·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡×
À®²Ì¼çµÁ¤è¤êÇ¯¸ù½øÎó¤òË¾¤à¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§William Potter¡¿Shutterstock.com¡Ë
¡ÊÀî¾å ·ÉÂÀÏº¡§¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ²È¡Ë
Ä¹´ü°ÂÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡×¤À¤¬¡Ä
¡¡¤¤¤Þ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤òË¾¤à¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÇ½Î¨Âç³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯¸ù½øÎóÅª¤«À®²Ì¼çµÁÅª¤«¤É¤Á¤é¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤òË¾¤à¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤òË¾¤àÀ¼¤¬56.3¡ó¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÇ¯¸ù½øÎó¤äÀ®²Ì¼çµÁ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®²Ì¼çµÁ¤è¤êÇ¯¸ù½øÎó¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ëÄ¹´ü°ÂÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ä°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢69.4¡ó¤¬½ª¿È¸ÛÍÑ¤òË¾¤à¤È¤â²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Ï¡ÈÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¸«¹ç¤ï¤º¹âµë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÀ³²¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ç¯¸ù½øÎó¤òË¾¤à¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿¦¾ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¼«ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü°ÂÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯Ç¯¸ù½øÎó¤òµá¤á¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼¡¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¾å°Ì¤ÎÀèÇÚ¤È¸«¤Ê¤¹Ç¯¸ù½øÎó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¾å²¼´Ø·¸¤ò¼´¤ËOJT¤Ç»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¼êË¡¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î°éÀ®ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ëÍ¸ú¤Ê¼êË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦½¤À¸¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤«¤é½ù¡¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤À°Î¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥¢¥é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¸åÇÚ¤Ë»Å»ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ»Å»ö¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤è¤ê¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µëÍ¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤ê¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²Ë¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤µëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó²½¤·¤¿Æ¯¤«¤Ê¤¤¼Ò°÷¡×¤ÎÈá»´¤ÊËöÏ©
¡¡¤Ê¤é¤ÐÀ®²Ì¼çµÁ¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥ê¥¹¥¡¼¤Ç¤¹¡£´°Á´Êâ¹ç¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½Ð¤·¤¿À®²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿µëÍ¿¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤È½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤À¤ÈÇ¯¼¡¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÃå¼Â¤Ë¾º¿Ê¡¦¾º³Ê¤·¤ÆµëÍ¿¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¶Ð¤áÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÀ¸³è¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¤Ç¤Ï¡¢°ÛÆ°¤äÅ¾¶Ð¤Ê¤É²ñ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢À®²Ì¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¸¢¤ÎÍôÍÑ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¾¡¤ÁÌÜ¤ÏÇö¤¤¤¿¤á¡¢·ø¼Â¤Ê´ë¶È¤Û¤É°Â°×¤Ê²ò¸Û¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ËµïÂ³¤±¤ë¤À¤±¤ÇÇ®¿´¤Ë¤Ï»Å»ö¤»¤º¡¢µëÍ¿¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤Æ»Å»ö¤Ö¤ê¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò°÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óÌäÂê¡×¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤VUCA¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÁ°Äó¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¦¾ì¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢ÅÝ»º¤¹¤ì¤Ð¼Ò°÷¤ÏÆ¯¤¯¾ì½ê¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó²½¤·¤¿Æ¯¤«¤Ê¤¤¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¾¿¦»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¯¡¢½¢¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£Ç¯¸ù½øÎó¤òË¾¤à¿·Æþ¼Ò°÷¤â¤¤¤º¤ì¡ÈÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ²¤ì¤ëÂç´ï¡×¤«¡Ö¿¦¾ì¤Î¤ª²ÙÊª¡×¤«
¡¡Æ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¿¦¾ì¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ»¼º¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¤È¼Ò°÷¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤ÆÁëºÝ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤òÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È³ç¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹â¤¤Ç½ÎÏ¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤éÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î°ã¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¤ÇÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò°÷¼«¿È¤Ë¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¼«³Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò²£¼´¡¢¿¦¾ì¤¬¡Ö¼Ò°÷¤Î»Å»öÇ½ÎÏ¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò½Ä¼´¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ìÂ¦¤«¤é¸«¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¤Î»Ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë4Ê¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿¦¾ìÂ¦¤ÏÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¿¦¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ØÌ²¤ì¤ëÂç´ï¡Ù¤Ç¤¹¡£²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÇ½ÎÏÈ¯´ø¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤ÇÇÛÃÖ´¹¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¸¶°ø¤µ¤¨¼è¤ê½ü¤±¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤ÏÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ø³ÐÀÃÍ½È÷·³¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿¦¾ìÂ¦¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤òÂ¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡ØÌ²¤ì¤ëÂç´ï¡Ù¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬µ¯¤¤ì¤Ð³ÐÀÃ¤·¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦¾ì¤âÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¿¦¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÇ½ÎÏ¤òËá¤³¤¦¤È¤â¤»¤ºµïÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØµëÎÁÅ¥ËÀ¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÇ½ÎÏ¤¬À¸¤«¤»¤ë¿¦Ì³¤ËÇÛÃÖ´¹¤¨¤¹¤ë¤«¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¡¢Æ¯¤¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿µëÍ¿¤Ë²¼¤²¤ë¤«¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤Ï»Å»öÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ø¿¦¾ì¤Î¤ª²ÙÊª¡Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¡¢µëÍ¿¤Ë¸«¹ç¤¦Æ¯¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ý¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¼«³Ð¤òÂ¥¤·¡¢Ç½ÎÏ¤¬À¸¤«¤»¤ë¿¦Ì³¤Ø¤ÎÇÛÃÖ´¹¤¨¤äÇ½ÎÏ³«È¯µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡Ö45ºÐÄêÇ¯¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë
¡¡º£¸å¡¢¿¦¾ì¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö¤¬Äó¾§¤·¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡Ö45ºÐÄêÇ¯¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¸ÛÍÑ·ÀÌó²ò½ü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÄêÇ¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È¿¦¾ìÁÐÊý¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Ï»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®´ü´Ö¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤äÆÀ°Õ¡¢ÉÔÆÀ°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏÅ¬Àµ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¸ù½øÎó´ü´Ö¤Î¾å¸Â¤ò40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò¿·¤¿¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð40ºÐ°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÀ®²Ì¼çµÁ¡¦¿¦Ç½¼çµÁ¡¦¿¦Ì³¼çµÁ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤Ë¥Ð¥é¥Ä¥¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¥ê¥¿¡¼¥ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ëÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀ®²Ì¼çµÁ¡×¡£Ç¯¼¡¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÇ½ÎÏ¸þ¾å¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¿¦Ç½¼çµÁ¡×¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¿¦Ì³¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ã´Åö¿¦Ì³¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐµëÍ¿¤â¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾å²¼¤·¤Ê¤¤¡Ö¿¦Ì³¼çµÁ¡×¡£°Ê¾å3¤Ä¤«¤éÁª¤ó¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ÓÄ¾¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÌçÀ¤ò¶Ë¤á¤ÆÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¿äÁ¦¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³äÁýÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤À©ÅÙ¡Ê°ìÅÙÂà¿¦¤·¤¿¿Íºà¤òºÆ¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ä»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤òÀ°¤¨¤ÆÂà¿¦¸å¤â±ßËþ¤Ê·Á¤Ç²ñ¼Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»¤âÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¤Ï5¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤ÏÆþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¾å¸Â¤ò40ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë40ºÐÊ¬´ô·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷¤È²ñ¼Ò¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Æþ¼Ò»þ¤Î1²ó¤«¤é2²ó¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤â¡¢¤è¤ê¾®¤Þ¤á¤ÇÌ©¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë60ºÐÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤â¾üÂ÷¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ìËÜÆ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ô¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Æþ¼Ò¡¦40ºÐ¡¦60ºÐ¤ÈÌó20Ç¯¤ª¤¤Ë3ÅÙ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤¬¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄêÇ¯¤Þ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤âÇ¯¸ù½øÎó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊ¬´ôÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Í°÷ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÄêÇ¯Îð°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òËá¤Ä¾¤¹µ¡²ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ëÌ¤Íè¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¡§Àî¾å ·ÉÂÀÏº